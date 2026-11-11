Apreendidos pistola, carregadores e drogas durante ação na comunidade do Danon, em Nova Iguaçu - Divulgação/ PMERJ

Apreendidos pistola, carregadores e drogas durante ação na comunidade do Danon, em Nova IguaçuDivulgação/ PMERJ

Publicado 11/11/2026 17:28

operação realizada pela Polícia Militar, na tarde desta quarta-feira (11), na comunidade do Danon, suspeito morto, outro acusado foi preso e diversos materiais do tráfico de drogas foram apreendidos.

Umarealizada pela, na tarde desta quarta-feira (11), na comunidade do Danon, em Nova Iguaçu , terminou com um, outro acusado foi preso e diversos materiais do tráfico de drogas foram apreendidos.

Segundo a corporação, a ação teve o intuito de reforçar a segurança na região, e mirou no grupo criminoso que pratica o comércio ilegal de armas e alguns matérias considerados ilícitos.



Durante as diligências, agentes seguiram em direção a comunidade quando avistaram alguns criminosos em ação. Foi realizado cerco tático e dado ordem de parada. Os criminosos apontados iniciaram fuga, mas um deles foi alcançado e detido, imediatamente.



Com a falta de cooperação com a equipe, um segundo suspeito teria realizado disparos contra os agentes, e acabou sendo baleado. O homem chegou a ser socorrido ao Hospital Geral de Nova Iguaçu, mas não resistiu. O caso é investigado pela Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF).



Por se tratar de recente ocorrência, as identidades dos criminosos preso e ferido não foram informadas.



Material apreendido



Durante a ação na comunidade do Danon, em Nova Iguaçu, policiais do 20º BPM concluíram em apreender uma pistola, carregadores e grande quantidade de drogas a ser contabilizadas. A natureza das substâncias não foi informada, mas o que se sabe até o momento é que a arma era utilizada para a prática de roubos na cidade e região e as drogas eram comercializas para fortalecimento do tráfico.



Todo o material apreendido foi encaminhado à Delegacia de Polícia de Nova Iguaçu (52ª DP), onde a ocorrência foi apresentada e registrada. A unidade policial ficará responsável pelos procedimentos legais e pela apuração dos fatos.



Denúncias



A ação integra o trabalho de policiamento realizado pelo 20º BPM em Nova Iguaçu, com foco na segurança dos moradores e devolvendo o direito de ir e vir de cada um deles, especialmente em áreas de maiores índices criminais.



Para denúncias ou registros policiais, os canais oficiais são o 190 ou dirija-se presencialmente até à 52ª Delegacia de Polícia, que está localizada na Avenida Governador Amaral Peixoto, nº 950 – Centro, Nova Iguaçu. O Disque-denúncia: 2253-1177* *whatsapp da 52ª DP: (21) 96520-2220. De acordo com a corporação, o sigilo é garantido.