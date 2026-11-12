Daniel de Andrade, de 27 anos, foi baleado durante viagem ao Rio - Reprodução/ Instagram

Daniel de Andrade, de 27 anos, foi baleado durante viagem ao RioReprodução/ Instagram

Publicado 12/11/2026 13:03

pesquisador da USP Daniel Oliveira de Andrade, de 27 anos, morto a tiros em 31 de outubro,

A Polícia Civil divulgou novas informações sobre o caso doem 31 de outubro, em Nova Iguaçu , na Baixada Fluminense. O tiro que atingiu o estudante teria partido da arma de um policial militar. Lúcio da Silva Colitto é lotado no 16º BPM (Olaria) e acreditou sofrer uma tentativa de assalto.

Daniel de Oliveira de Andrade estava como passageiro em um automóvel com outros dois amigos e havia saído de São Paulo para passar o feriado no Rio de Janeiro. Ele estava dormindo no momento em que foi baleado. A vítima foi socorrida ao Hospital Geral de Nova Iguaçu, mas não resistiu ao ferimento e acabou morrendo.



Em depoimento à Polícia Civil, nesta segunda-feira (9), o PM afirmou ter efetuado de três a quatro disparos direcionados aos pneus do veículo em que Daniel estava, na tentativa de bloquear ou reduzir a velocidade do automóvel. Após os tiros, o PM afirmou que ouviu um dos pneus estourar, conseguiu deixar o local e seguiu para casa.



Disparos foram feitos na Rodovia Presidente Dutra, em Nova Iguaçu Divulgação/ PM

Lúcio da Silva Colitto conduzia um Ford Fiesta branco e explicou ter observado um veículo suspeito, com os faróis altos, em velocidade reduzida. O militar contou que tentou realizar diversas ultrapassagens e para empregar distância do automóvel efetuou os disparos.



Ainda segundo a versão do PM, ele admitiu que não procurou uma delegacia para registrar a ocorrência por causa de compromissos pessoais. E por fim queria evitar que a ação fosse interpretada como má-fé.



A reportagem ainda não localizou a defesa do policial. O espaço está aberto para manifestação.



Prisão temporária



Em nota, a Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF) pediu à Justiça a prisão temporária do militar acusado. A Policia Militar do Estado e Polícia Civil diz estar colaborando com as investigações e informou que até ouvir todos os lados, irão esclarecer todos os detalhes do caso.



Família da vítima pede justiça



Por meio de mensagens nas redes sociais, familiares de Daniel Oliveira de Andrade cobram justiça e esclarecimentos sobre o caso. O pesquisador havia conquistado o mestrado em Matemática pela Universidade de São Paulo (USP).



“Queremos justiça! Queremos respostas da polícia do Rio de Janeiro! Daniel era uma pessoa querida, não tinha problemas com nada, vinha a ser um grande cientista e foi morto por negligência de um agente do Estado. Até quando vamos ter que passar por isso e não termos respostas?”, questionaram os parentes da vitima em post nas redes sociais.



Familiares de Daniel cobram justiça nas redes sociais Reprodução/ Instagram

A família de Daniel afirma ainda que não recebeu novas respostas por parte das autoridades e ao IML, precisou efetuar pagamento de R$ 700 para a liberação do corpo, que seria transportado do Rio de Janeiro para o Cemitério da Saudade, em São Paulo.