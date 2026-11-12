Dr. Marcio anuncia conquista da CMNI - Divulgação/ AScom

Dr. Marcio anuncia conquista da CMNI Divulgação/ AScom

Publicado 12/11/2026 15:05

Câmara Municipal de Nova Iguaçu conquistou o Selo Ouro do Programa Nacional de Transparência Pública (PNTP). A avaliação considerou aspectos como divulgação de receitas e despesas, informações institucionais, acessibilidade e funcionamento da ouvidoria. Este foi o melhor desempenho do Legislativo iguaçuano desde o início das avaliações, em 2022. conquistou o(PNTP). A avaliação considerou aspectos como divulgação de receitas e despesas, informações institucionais, acessibilidade e funcionamento da ouvidoria. Este foi o melhor desempenho do Legislativo iguaçuano desde o início das avaliações, em 2022.

O resultado com 90,99% de aproveitamento, coloca a Câmara entre as 2.882 instituições públicas que receberam certificação Prata, Ouro ou Diamante, de um total de 10.879 órgãos avaliados em todo o país.



O anúncio foi feito nesta quarta-feira (11), pelo presidente Dr. Marcio Guerreiro, durante a abertura da sessão ordinária, na Câmara Municipal.



“Desde que assumi a presidência, estabeleci como compromisso melhorar a transparência da Câmara. A população tem o direito de saber o que acontece aqui, e nós temos o dever de oferecer ferramentas para que todos acompanhem nosso trabalho. Essa conquista é fruto de dois anos de ajustes, do empenho da Procuradoria e, principalmente, da dedicação e do comprometimento dos nossos servidores, que tiveram participação fundamental nesse resultado”, afirmou o presidente.



Os servidores da Procuradoria da CMNI Pamela Cunha, Rodolfo Souza e Monique Gambardela comemoram com o presidente Dr. Marcio Divulgação/ AScom

Ele reforça que a conquista é resultado de um trabalho iniciado em 2025, que contou com o envolvimento da Procuradoria e de servidores de diferentes setores da Casa.



Resultado supera média nacional



O comparativo da média nacional, de 69,6%, para os 90,99% conquistados pelo legislativo municipal, reflete o trabalho integrado das equipes. O índice representa um avanço de quase 25 pontos percentuais em relação a 2025, quando a Casa obteve 66,12%. Outro destaque foi o atendimento de 100% dos critérios essenciais, contra 52,38% no ano anterior.



A avaliação reforça a importância do trabalho integrado entre todo o município, garantindo que as informações públicas estejam disponíveis à população, fortalecendo a transparência e o acompanhamento da aplicação dos recursos públicos.



O Programa Nacional de Transparência Pública (PNTP)



O PNTP, promovido pela Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil (Atricon), avalia os portais de transparência de instituições públicas de todo o país, verificando a disponibilidade, a facilidade de acesso às informações pela população e sua atualização.



A avaliação é organizada em três etapas: autoavaliação realizada pela própria entidade; validação das informações pelos Tribunais de Contas; e fase de garantia da qualidade nacional para os portais elegíveis.



Durante o ano de 2025, mais de 10 mil portais da transparência foram avaliados.