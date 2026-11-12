Município registrou quase 100 ocorrências com mais de 24 horas de interrupção - Divulgação/ PMNI

Município registrou quase 100 ocorrências com mais de 24 horas de interrupçãoDivulgação/ PMNI

Publicado 12/11/2026 17:05 | Atualizado 13/11/2026 10:31

ação civil pública contra a Light, devido a problemas recorrentes no fornecimento de energia gerados pelo temporal que atingiu a cidade no último sábado (7) e deixou cerca de 85 mil imóveis sem luz. Na ação, o município está cobrando R$ 1 milhão por danos morais coletivos e também pede multa diária de R$ 100 mil caso a concessionária descumpra as determinações judiciais.

Prefeitura de Nova Iguaçu entrou com umacontra a, devido a problemas recorrentes no fornecimento de energia gerados pelo temporal que atingiu a cidade no último sábado (7) e deixou cerca de 85 mil imóveis sem luz. Na ação, o município está cobrandopor danos morais coletivos e também pede multa diária de R$ 100 mil caso a concessionária descumpra as determinações judiciais.

Segundo a organização, a medida foi tomada diante da demora no restabelecimento do serviço e da falta de equipes suficientes para atender às ocorrências, uma vez que o próprio prefeito da cidade, Dudu Reina, alertou a Light, que é responsável, para possíveis tempestades e falhas no serviço.



Levantamentos feitos a partir de dados disponibilizados pela própria Light identificaram interrupções de até 74 horas em bairros como Cabuçu, Campo Alegre, Austin e Centro. Cerca de 13 mil imóveis, nove escolas municipais e três unidades básicas de saúde continuavam sem fornecimento de energia. As rajadas de vento chegaram a até 80,6 km/h,



Moradores aguardaram cerca de 24 horas por atendimento



De acordo com moradores que realizaram questionamentos a empresa e levantamentos feitos a partir de dados disponibilizados pela própria Light, foram identificadas interrupções em diversas áreas, inclusive as de difícil acesso.



Iguaçuanos que possuem empreendimentos na cidade alegaram prejuízos pela fala de luz, como: perda de alimentos refrigerados, as unidades de saúde pública tiveram medicações afetadas, além dos efeitos no abastecimento de água.



“Sabemos que uma tempestade pode causar danos à rede elétrica. O que não podemos aceitar é que milhares de famílias fiquem dias sem luz, sem previsão e sem uma resposta da concessionária. A Light foi avisada antes da chuva e pedimos reforço das equipes. Estamos cobrando na Justiça não apenas a reparação dos prejuízos, mas medidas concretas para que a população não volte a passar por isso”, afirmou o prefeito Dudu Reina.



O que diz a Light



A ação exige que a Light apresente um plano emergencial para situações de crise, com definição de equipes, rotas de atendimento e prazos para restabelecimento da energia. A concessionária informou que ainda não foi citada na eventual ação judicial e prestará os esclarecimentos necessários dentro do prazo. Em relação ao temporal do dia 7, a Light esclarece que normalizou o fornecimento para os clientes impactados, em Nova Iguaçu.

"O serviço foi restabelecido de forma gradativa, de acordo com o grau de complexidade de cada situação, que envolveram a queda de árvores, galhos, postes e objetos sobre a rede elétrica. A companhia também manteve um loja aberta e disponibilizou o atendimento por meio da agência móvel no município", disse a Light em em nota oficial.

O processo (nº 3027619-21.2026.8.19.0038) tramita na 4ª Vara Cível da Comarca de Nova Iguaçu, no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro.