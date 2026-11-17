Foragido suspeito de extorquir comerciantes é preso - Divulgação/ DGPB

Foragido suspeito de extorquir comerciantes é presoDivulgação/ DGPB

Publicado 17/11/2026 15:12 | Atualizado 17/11/2026 16:08

52ª DP (Nova Iguaçu) prenderam nesta segunda-feira (16), um homem que estava foragido da Justiça e é investigado por extorquir comerciantes de oficinas e bares no bairro do Catonho, cobrando quantia em dinheiro de forma indevida. Segundo a investigação, ele se apresentava para as vítimas como policial e apresentava documentação falsa.

Policiais Civis daprenderam nesta segunda-feira (16), um homem que estavae é investigado porde oficinas e bares no bairro do Catonho, cobrando quantia em dinheiro de forma indevida. Segundo a investigação, ele se apresentava para as vítimas como policial e apresentava documentação falsa.

O criminoso agia na região constrangendo e exigindo o pagamento de valores indevidos mediante falsa identificação como agente de segurança pública. Ainda segundo as vítimas, a suspeita de abuso de poder veio após a desconfiança dos documentos que eram utilizados pelo acusado.



Contra o preso havia um mandado de prisão expedido pela 2ª Vara Criminal Regional de Bangu pelos crimes de extorsão e coação no curso do processo.



Como foi a captura



Policiais civis da 52ª DP (Nova Iguaçu), em ação conjunta com a Coant (Coordenadoria de Operações com Aeronaves Não Tripuladas), realizaram trabalho integrado de inteligência, que contou com o uso de aeronaves não tripuladas da COANT. Segundo os agentes, o auxílio do monitoramento aéreo possibilitou a identificação do suspeito em tempo real.



Após conhecimento da região, as equipes puderam ser direcionadas precisamente em solo e conseguiram abordar o indivíduo. Ele não apresentou recusa à prisão. Até o momento, os agentes da delegacia de polícia de Nova Iguaçu não divulgaram a identidade do indivíduo.



Após a prisão, ele foi encaminhado à 52ª DP, onde foram adotadas as medidas legais cabíveis e permaneceu à disposição da Justiça.



Crime de extorsão



Previsto no Artigo 158 do Código Penal Brasileiro, o crime de extorsão consiste em constranger alguém, mediante violência ou grave ameaça, e com a intenção de obter uma vantagem econômica indevida.



As vítimas podem fazer a denúncia por meio de registro digitais, como prints de telas, conversas de WhatsApp, SMS, e-mails ou mensagens em redes sociais que mostrem as cobranças, chantagens ou ameaças.



Para fazer uma denúncia ou entrar em contato com a 52ª Delegacia de Polícia (Nova Iguaçu), você pode utilizar os seguintes canais oficiais: WhatsApp da 52ª DP: (21) 96520-2220, ou ir presencialmente até o local na Av. Governador Amaral Peixoto, 950 - Centro, Nova Iguaçu. Segundo a equipe, o sigilo é garantido.



A reportagem tentou contato com a defesa do acusado, mas não obteve sucesso. O espaço segue aberto para possíveis esclarecimentos.