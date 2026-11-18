Dois presos por tráfico de drogas em Nova Iguaçu - Divulgação/ DRFA-BF

Dois presos por tráfico de drogas em Nova Iguaçu Divulgação/ DRFA-BF

Publicado 18/11/2026 16:12

operações realizadas por policiais civis da Delegacia de Roubos e Furtos da Baixada Fluminense contra o tráfico de drogas terminaram com a prisão de dois suspeitos e a apreensão de grande quantidade de drogas avaliadas em R$ 8 mil, um rádio comunicador e uma máquina de cartão utilizada para receber pagamentos pelo comercio de entorpecentes na comunidade dos Três Campos, bairro Jardim Pernambuco, em

Duasrealizadas por policiais civis da Delegacia de Roubos e Furtos da Baixada Fluminense contra o tráfico de drogas terminaram com a prisão dee a apreensão de grande quantidade deavaliadas em, um rádio comunicador e uma máquina de cartão utilizada para receber pagamentos pelo comercio de entorpecentes na comunidade dos Três Campos, bairro Jardim Pernambuco, em Nova Iguaçu

A ocorrência teve a coordenação do delegado titular da DRFA-BF, que recebeu informações sobre a venda de entorpecentes na comunidade. As prisões ocorreram durante patrulhamentos voltado à repressão aos roubos de furtos e veículos na região.



Suspeito tentou fugir para dentro de um rio



Em primeiro momento, os agentes identificaram um ponto de venda de drogas na Rua Caracás. Com a aproximação policial, um dos suspeitos tentou fugir e se escondeu em uma área de mata, dentro de um rio, mas foi localizado e preso.



Com ele, os policiais apreenderam grande quantidade de drogas, avaliadas em aproximadamente R$ 8 mil, um rádio comunicador e uma máquina de cartão utilizada no comércio de entorpecentes da região.



Cerco tático



Em outra ação, na Rua Lisboa, na mesma comunidade dos Três Campos, uma segunda equipe avistou outro suspeito, que abandonou uma sacola e tentou se esconder em uma residência ao perceber a presença dos policiais, mas não obteve sucesso. O homem foi localizado no imóvel e preso.



Os militares realizaram varredura na rota de fuga e encontraram os entorpecentes abandonados. Na sacola, foram encontrados diversos entorpecentes a serem contabilizados pelas equipes. Até o fechamento desta reportagem, os agentes não informaram a totalidade dos produtos.



O material e os dois criminosos foram conduzidos à sede da DRFA-BF, onde foram autuados em flagrante por tráfico e associação para o tráfico de drogas, permanecendo a disposição da justiça.



Disque Denúncia



Policiais civis da Delegacia de Roubos e Furtos da Baixada Fluminense reforçam a importância da participação popular na passagem de informações sobre pontos de venda de drogas, localização de suspeitos, armas e outras atividades ilícitas.



O serviço funciona durante 24 horas, todos os dias da semana, e o telefone é o (21) 98197-9931. A identidade do denunciante é preservada e o sigilo é garantido.

A reportagem tentou contato com a defesa do acusado, mas não obteve sucesso.



