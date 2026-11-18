Dr. Marcio e Igor Porto conversam sobre os projetos aprovados na sessão - Divulgação/ CMNI

Dr. Marcio e Igor Porto conversam sobre os projetos aprovados na sessãoDivulgação/ CMNI

Publicado 18/11/2026 17:07 | Atualizado 18/11/2026 17:16

multa a pessoas que praticam crime de maus-tratos contra animais e da responsabilização aos que praticam vandalismo contra o patrimônio público do município. A penalidade fixa aplicada é R$ 5 mil, dependendo da gravidade.

Câmara Municipal de Nova Iguaçu aprovou, por unanimidade, o regime dea pessoas que praticam crime dee da responsabilização aos que praticamdo município. A penalidade fixa aplicada é, dependendo da gravidade.

22 vereadores presentes à sessão ordinária desta terça-feira (17). Durante a votação, o vereador Haja Luz anunciou que também protocolou um projeto de sua autoria para coibir abusos contra animais utilizados em serviços de tração.

Vandalismo contra o patrimônio público O Projeto de Lei nº 151/2026, que altera o artigo 2º da Lei Municipal nº 5.057/2022, para episódios de zoosadismo, caracterizado pelo prazer em observar ou praticar atos de crueldade contra animais, foi votado e aprovado pelospresentes à sessão ordinária desta terça-feira (17).

Na oportunidade, os vereadores de Nova Iguaçu também aprovaram o projeto que estabelece medidas de ressarcimento aos cofres públicos por atos de vandalismo, como pichações, em bens públicos. A proposta prevê multa equivalente a cinco salários mínimos, além da obrigação de reparar os danos causados.



Os dois projetos são de autoria do vereador Igor Porto. Para ele, as iniciativas reforçam a necessidade de respeito e responsabilidade. “Não podemos aceitar a crueldade contra os animais nem a depredação do patrimônio que pertence a toda a população. É importante que existam penalidades para quem comete esses atos e que os responsáveis arquem com as consequências”, disse.



Mesa Diretora encaminha projetos para votação na sessão desta terça Divulgação/ CMNI

Denúncias de maus-tratos a animais



A fiscalização de maus-tratos é feita pela Secretaria Municipal de Defesa e Proteção dos Animais de Nova Iguaçu, que está localizada na Rua Iracema Soares Pereira Junqueira, 65 – Centro, das 9h às 17h, ou pelos canais policiais e estaduais.



A Ouvidoria da Prefeitura também recebe denúncias de maus-tratos pelo (telefone (21) 2666-4910, e-mail ouvidoria@novaiguacu.rj.gov.br ou presencialmente na Rua Athaide Pimenta de Morais, 528, das 9h às 17h.



Câmara de Nova Iguaçu conquista Selo Ouro de Transparência



A Câmara Municipal de Nova Iguaçu conquistou o Selo Ouro do Programa Nacional de Transparência Pública (PNTP). O resultado com 90,99% de aproveitamento, coloca o legislativo municipal entre as 2.882 instituições públicas que receberam certificação Prata, Ouro ou Diamante.



A avaliação considerou aspectos como divulgação de receitas e despesas, informações institucionais, acessibilidade e funcionamento da ouvidoria. Este foi o melhor desempenho do Legislativo iguaçuano desde o início das avaliações, em 2022.



Na tarde desta quarta-feira (18), o presidente Dr. Marcio Guerreiro receberá o Selo concedido à Câmara de Nova Iguaçu durante evento no Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro (TCE-RJ).

