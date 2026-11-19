Nova Iguaçu deu início à implantação do Projeto Olho Vivo - Divulgação/ PMNI

Nova Iguaçu deu início à implantação do Projeto Olho VivoDivulgação/ PMNI

Publicado 19/11/2026 16:13 | Atualizado 19/11/2026 21:54

Projeto Olho Vivo. Sistema terá, inicialmente, 185 câmeras inteligentes em pontos estratégicos da cidade, com equipamentos de reconhecimento facial, leitura de placas e análise inteligente de imagens, ampliando o monitoramento da cidade e a integração entre Prefeitura, forças policiais e órgãos federais de segurança. O lançamento ocorre na próxima segunda-feira (23), às 10h.

O município de Nova Iguaçu vai lançar o. Sistema terá, inicialmente,da cidade, com equipamentos de reconhecimento facial, leitura de placas e análise inteligente de imagens, ampliando o monitoramento da cidade e a integração entre Prefeitura, forças policiais e órgãos federais de segurança. O lançamento ocorre na próxima segunda-feira (23), às 10h.

As imagens recebidas na Central de Monitoramento, instalada no Conig, poderão auxiliar as forças de segurança na identificação de suspeitos, localização de pessoas desaparecidas e apoio a investigações.



Segundo a organização, as câmeras de reconhecimento facial permitirão identificar foragidos da Justiça e pessoas desaparecidas. As de leitura automática de placas de veículos serão capazes de detectar automóveis roubados que estejam circulando na cidade. Já as câmeras de análise inteligente de imagens permitem realizar buscas a partir de características visuais registradas pelos equipamentos, como modelos de veículos e vestimentas.



Ainda segundo a Prefeitura, o sistema será integrado ao Centro de Operações Integradas de Nova Iguaçu (Conig), que também será reinaugurado durante a cerimônia desta segunda-feira (23), após passar por uma ampla reforma e modernização.



Nova Iguaçu inicia implantação de rede de 350 câmeras inteligentes Divulgação/ PMNI

Pontos estratégicos reforçam a segurança



A marcação dos locais onde os equipamentos serão instalados foram definidos a partir de estudos que identificaram áreas estratégicas para o reforço da segurança, como entradas e saídas da cidade, viadutos, corredores viários e regiões com grande circulação de pessoas e veículos.



Nova Iguaçu possui localização estratégica, importante ligação entre a capital, a Região Serrana e o interior do estado, logo o sistema terá alcance que ultrapassa os limites do município. A proposta é monitorar corredores de circulação que impactam diretamente a dinâmica da segurança pública em toda a região.



Parceria com a Polícia Rodoviária Federal



A integração permitirá o rápido compartilhamento de informações e o acompanhamento em tempo real dos principais corredores de entrada e saída da cidade, especialmente ao longo da Rodovia Presidente Dutra. Assim os agentes terão mais facilidade em resolver crimes e trazer bons resultados para futuras operações.



“Em Nova Iguaçu, a tecnologia trabalha a favor da população e das forças de segurança. Com o Olho Vivo, ampliamos a capacidade de identificar pessoas procuradas pela Justiça, localizar veículos roubados e acompanhar situações suspeitas Nossa cidade tem posição estratégica na Baixada Fluminense e é passagem diária de milhares de pessoas. Investir em inteligência, integração e monitoramento é contribuir para uma cidade mais segura”, enfatizou o prefeito Dudu Reina.

