Arena de Lazer Light terá atividades esportivas, serviços de saúde e cultura - Divulgação/ Ascom

Arena de Lazer Light terá atividades esportivas, serviços de saúde e culturaDivulgação/ Ascom

Publicado 20/11/2026 11:47

domingo (22), em mais uma edição da Arena de Lazer Light. O evento gratuito acontece das 6h às 14h, na Via Light. pessoas de todas as idades poderão participar da programação.

Atividades esportivas, serviços de saúde, cultura e ações voltadas às mulheres serão promovidos pela Prefeitura de Nova Iguaçu , neste(22), em mais uma edição da. O evento gratuito acontece das 6h às 14h, na Via Light. pessoas de todas as idades poderão participar da programação.

Na parte cultural, uma ação de incentivo à leitura do projeto Livros para Voar, da Fundação Educacional e Cultural de Nova Iguaçu (Fenig), promove, das 9h às 14h, a distribuição de livros gratuitamente, estimulando o acesso à leitura e a formação de novos leitores. Outra novidade é a vacinação antirrábica para cães e gatos, das 9h às 14h.



O evento reafirma o compromisso da organização com a promoção de atividades esportivas e culturais como ferramentas de inclusão.



“A Arena de Lazer Light é uma oportunidade para reunir famílias e moradores em um espaço de convivência, incentivando a prática de atividades físicas, o acesso à cultura e a promoção da saúde. É um evento que veio para ficar”, disse o prefeito de Nova Iguaçu, Dudu Reina.



Confira os horários da Arena de Lazer Light



A programação começa na parte da manhã, às 6h, com a liberação da Via Light para caminhadas e corridas livres. A partir das 8h, a quadra de areia receberá uma série de atividades, como corrida e funcional. Às 9h, será a vez da aula de charme. Já às 10h, o público poderá participar de uma aula de dança.



No mesmo horário, das 9h às 11h, a quadra receberá uma roda de capoeira. Além das atividades físicas, o público terá acesso ao Ônibus da Saúde, que ficará no local das 9h às 14h, oferecendo atendimento e serviços de saúde à população.



A iniciativa também apresentará uma feira de artesanato e gastronomia, com exposição e comercialização de produtos, valorizando o trabalho de empreendedores locais.



Tenda voltada às mulheres



Três tendas vão despertar ações de conscientização e valorização das mulheres. A primeira será dedicada à campanha dos 21 Dias de Ativismo pelo Fim da Violência contra as Mulheres. O espaço contará com orientações, materiais informativos, divulgação dos canais de denúncia e proteção, entre outros. A segunda tenda será voltada ao Novembro Negro, com atividades de valorização da história, da cultura e da identidade negra. Já a terceira tenda será dedicada ao autocuidado e ao bem-estar, com atividades voltadas à autoestima.



Alteração no trânsito



Para chegar à Via Light, a organização recomenda que os participantes priorizem o transporte público.



Durante o evento, os motoristas que estiverem na Via Light, no sentido Centro, ou na Rua Professor Paris não poderão acessar o trecho interditado. Como alternativa, deverão seguir pela Rua Oscar Soares, virar à esquerda na Rua Antônio Rabelo Guimarães e, ao final, novamente à esquerda, para retornar à Via Light após a área de lazer. Logo após o encerramento do evento, as pistas serão liberadas normalmente.

