Centenas de pessoas se despedem de Luiz Antônio Teixeira no plenário da Câmara de Nova Iguaçu - Divulgação/ Ascom

Centenas de pessoas se despedem de Luiz Antônio Teixeira no plenário da Câmara de Nova Iguaçu Divulgação/ Ascom

Publicado 23/11/2026 16:20 | Atualizado 23/11/2026 17:25

Luiz Antônio Teixeira, ex-vereador e ex-presidente da Casa, no plenário da

Centenas de pessoas, entre familiares, amigos e representantes da classe política se despediram de, no plenário da Câmara de Nova Iguaçu , após falecer neste domingo (22), aos 83 anos. A celebração religiosa foi conduzida pelo bispo emérito de Nova Iguaçu, Dom Luciano Bergamin. A causa da morte ainda não foi apresentada.

Advogado, ele era pai do deputado federal Dr. Luizinho, da vice-prefeita do município, Dra. Roberta Teixeira, e da dentista e tenente-coronel do Corpo de Bombeiros Débora Teixeira Medina. Ele exerceu mandato de vereador em Nova Iguaçu entre 1983 e 1988 e também presidiu a Câmara.

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Plenário da Câmara Municipal foi palco da despedida



A despedida nesta manhã de segunda (23) foi marcada por referências às paixões pessoais de Luiz Antônio. As bandeiras do Flamengo, seu time de coração, e da escola de samba Beija-Flor de Nilópolis foram colocadas sobre o caixão.



Entre as autoridades presentes estavam os deputados federais Hugo Motta, presidente da Câmara dos Deputados; Antonio Rueda; Amanda Gentil; Silvio Costa Filho; Danilo Forte e Laura Carneiro. Também participaram os deputados estaduais Carlinhos BNH, Felipinho Ravis e Gustavo Tutuca, além do prefeito de Nova Iguaçu, Dudu Reina. Os ex-presidentes da Câmara Acarisi Ribeiro e Mauro Vasconcelos também estiveram presentes.



O deputado federal Dr. Luizinho, filho do ex-presidente, fez um discurso emocionado em homenagem ao pai.



"Hoje me despeço do meu pai com o coração cheio de saudade, mas também de gratidão. Ele foi meu exemplo, meu conselheiro e uma das maiores referências da minha vida. Tudo o que sou e tudo o que construí carrega um pouco dos ensinamentos que recebi dele. Meu pai deixa uma história, muitos amigos e um legado que continuará vivo em nossa família e em Nova Iguaçu. Obrigado por tudo, pai. Te amo e vou levar seus ensinamentos comigo para sempre", declarou.



Legado no Legislativo e da política iguaçuana



O presidente da Câmara, vereador Dr. Marcio Guerreiro, também destacou a importância de Luiz Antônio para a história do Legislativo e da política iguaçuana.



"Luiz Antônio faz parte da história desta Casa. Foi vereador, presidiu o Legislativo em 1983 e contribuiu para a construção da vida pública de Nova Iguaçu. Hoje, a Câmara abre suas portas para prestar essa última homenagem a um homem que dedicou parte de sua vida à nossa cidade. Sua trajetória merece nosso respeito e reconhecimento. Em nome de todos os vereadores e servidores, deixo nossa solidariedade à família neste momento de profunda tristeza", disse.



O corpo de Luiz Antônio Teixeira foi levado para sepultamento às 12h30, no Cemitério de Nova Iguaçu, encerrando uma manhã de homenagens e reconhecimento.

