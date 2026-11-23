Nova Iguaçu se prepara para torneio de xadrez - Divulgação/ Ascom

Nova Iguaçu se prepara para torneio de xadrezDivulgação/ Ascom

Publicado 23/11/2026 19:42

II torneio de xadrez, que será realizado nos dias 26 e 27 de novembro, na Casa do Professor. A inciativa busca estimular habilidades como concentração, raciocínio lógico, disciplina e planejamento estratégico.

Alunos de 50 escolas municipais de Nova Iguaçu estão no aquecimento para o, que será realizado nos dias 26 e 27 de novembro, na. A inciativa busca estimular habilidades como concentração, raciocínio lógico, disciplina e planejamento estratégico.

Para alcançar tais habilidades, os alunos participam de oficinas preparatórias, que começaram há cerca de um mês e envolvem estudantes de diferentes unidades escolares. A expectativa da organização é alcançar entre mil e 1.200 crianças e adolescentes ao longo do projeto.



Desses, duzentos e cinquenta irão participar do torneio. A iniciativa é promovida pela Fundação Educacional e Cultural de Nova Iguaçu (FENIG), em parceria com a Secretaria Municipal de Educação (SEMED).

Os alunos participam de oficinas preparatórias para o II Torneio de Xadrez da Rede Municipal Divulgação/ Ascom

Preparação envolve monitores e professores



Para o torneio, cinco monitores especializados e professores percorrem as escolas participantes e auxiliam nas atividades. Uma capacitação foi promovida para trabalhar o xadrez com os estudantes.



Segundo a organização, um dos resultados mais perceptíveis do projeto está na mudança de comportamento dos alunos. O professor e coordenador de Projetos Especiais, André Penudo conta que os estudantes antes aproveitavam o recreio para brincar e correr agora procuram os tabuleiros espontaneamente.



“Eles chegam durante o intervalo, pedem um tabuleiro querendo jogar. Estão desenvolvendo essa competitividade saudável de querer vencer o adversário, mas também a capacidade de aprender com as derrotas, que fazem parte”, relatou.



Mudança no comportamento dos alunos



Estudante do 7º ano da Escola Municipal Professor Leonardo Carielo de Almeida, no bairro Lagoinha, Sophia Ferreira, de 12 anos, integra as oficinas oferecidas pela pasta. Ela aprendeu a jogar xadrez na própria escola e revela que a atividade já trouxe mudanças ao seu comportamento.



“Estou mais focada e aprendendo a fazer as melhores escolhas mais rápido. Quero aprender coisas novas e, se eu perder, vou aprender com os meus erros”, conta Sophia, que se prepara para o torneio na Casa do Professor.



Aluno da mesma unidade, Miguel Correa, de 14 anos, do 9º ano, também está entre os estudantes que vão participar da competição. “Estou confiante porque acredito nas minhas habilidades. Além do jogo, aprendi a ter mais concentração, e isso mudou bastante a minha vida”.



A segunda edição do Torneio de Xadrez da Rede Municipal de Educação Nova Iguaçu não possui cobrança na taxa de inscrição. A primeira edição do torneio foi realizada em 2018.