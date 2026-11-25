Creche municipal no bairro Jardim Nova Era terá 1.261 metros quadrados de área construída - Divulgação/ PMNI

Creche municipal no bairro Jardim Nova Era terá 1.261 metros quadrados de área construídaDivulgação/ PMNI

Publicado 25/11/2026 20:38

creche municipal com capacidade para atender até 250 crianças. A unidade com 1.261 metros quadrados de área construída, terá dez salas de aula, cada uma preparada para receber até 25 alunos da faixa etária de 2 e 3 anos, refeitório, playground e espaços de convivência.

O bairro Jardim Nova Era, em Nova Iguaçu , receberá em breve uma. A unidade com 1.261 metros quadrados de área construída, terá dez salas de aula, cada uma preparada para receber até 25 alunos da faixa etária de 2 e 3 anos, refeitório, playground e espaços de convivência.

O novo equipamento reforça o compromisso da gestão municipal com uma educação pública de qualidade.

“Estamos investindo no futuro da nossa cidade, e isso começa pela educação desde os primeiros anos de vida. A nova creche vai oferecer um espaço adequado, seguro e acolhedor para nossas crianças, garantindo mais oportunidades de aprendizado e também tranquilidade para as famílias, principalmente as daqui da região de Nova Era”, destacou Dudu Reina, prefeito de Nova Iguaçu.



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Unidade ampliará a oferta de vagas



A creche municipal do bairro Jardim Nova Era está localizada na Rua Silvio Freitas e um dos intuitos da pasta é ampliar a oferta de vagas na educação infantil e proporcionar às famílias da região um espaço adequado para acolhimento, aprendizado e desenvolvimento das crianças.



O projeto prevê ainda uma estrutura completa, com sala multiuso, espaço de repouso, sala da diretoria, refeitório, lavanderia, rouparia e oito banheiros, incluindo instalações adaptadas para pessoas com deficiência (PCD).



Segundo a organização municipal, todas as salas de aula serão climatizadas com ar-condicionado e ventilador. A área externa também contará com espaço para horta e playground equipados com gangorra, balanço e escorrega.



A previsão é que a creche fique pronta no primeiro semestre de 2027.



Obra transforma realidade da região



Com as obras iniciadas há aproximadamente três meses, um dos destaques da construção é a utilização de um sistema de paredes composto por PVC, aço e concreto. O próximo passo será a instalação das treliças e da cobertura, prevista para ser concluída ainda este ano. O material permite acelerar os trabalhos, reduzir custos e garantir segurança, além de proporcionar ambientes com temperaturas menos elevadas.



Para o mestre de obras Rosemiro Campos, de 70 anos, que vive no bairro Jardim Alvorada há 42 anos, a transformação do espaço, antes utilizado irregularmente como ponto de descarte de entulho, representa uma mudança para a comunidade.



“Era um lugar deserto, que agora vai servir para a educação e para cuidar das crianças”, destacou.



“A educação infantil não é apenas um lugar de cuidado, mas o primeiro grande território de descobertas da criança. É na creche que ela aprende a conviver, a explorar o mundo e a construir as bases de sua autonomia. Investir na primeira infância é garantir que os primeiros passos do desenvolvimento emocional, cognitivo e social sejam dados com afeto e intencionalidade pedagógica”, reforçou a secretária municipal de Educação, Virgínia Rocha.