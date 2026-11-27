Hospital Geral de Nova Iguaçu incentiva a população a doar sangue - Divulgação/ Ascom

Hospital Geral de Nova Iguaçu incentiva a população a doar sangueDivulgação/ Ascom

Publicado 27/11/2026 10:50

doações de sangue às vésperas das festas de fim de ano só aumentam. Por isso, o Hospital Geral de Nova Iguaçu (HGNI), através do Banco de Sangue, promoveu uma ação especial em comemoração ao Dia Nacional do Doador de Sangue. A unidade precisa de cerca de 900 bolsas por mês para manter os estoques abastecidos.

Os pedidos poràs vésperas das festas de fim de ano só aumentam. Por isso, o(HGNI), através do Banco de Sangue, promoveu uma ação especial em comemoração ao Dia Nacional do Doador de Sangue. A unidade precisa de cerca depor mês para manter os estoques abastecidos.

A mobilização reuniu grupos de doadores e contou com a participação da personagem Gotinha de Sangue, que ajudou a homenagear e incentivar quem contribui para salvar vidas.



“O Dia Nacional do Doador de Sangue é celebrado em 25 de novembro, mas todo dia é dia de salvar uma vida. Por isso, fazemos um apelo para que as pessoas aproveitem esse período antes das festas de fim de ano para doar sangue. É um gesto rápido e pode ajudar a salvar até quatro vidas”, disse o secretário municipal de Saúde, Luiz Carlos Nobre Cavalcanti, reforçando que a solidariedade precisa continuar durante todo o ano.



O Hospital Geral de Nova Iguaçu destaca que todos os tipos sanguíneos são importantes, mas há maior urgência para os tipos O positivo e O negativo.



Principais requisitos para doação



O Banco de Sangue do HGNI funciona de segunda a sábado, das 7h às 12h30. A unidade precisa de cerca de 900 bolsas por mês para manter os estoques e garantir o atendimento aos pacientes que necessitam de transfusão.



Para ser um doador é necessário: apresentar documento de identificação com foto; Pesar mais de 50 kg; Não é preciso estar em jejum, mas evitar alimentos gordurosos nas três horas que antecedem a doação é importante; Pessoas vacinadas precisam esperar até 48h para fazer sua doação; É contraindicada a doação de quem ingeriu bebida alcoólica nas últimas 12 horas.



Em relação a idade, doadores de 16 e 17 anos podem doar sem a presença dos pais, desde que estejam portando cópia do documento do responsável e um formulário de autorização preenchido pelo mesmo; É permitida a doação de pessoas acima dos 70 anos, desde que sejam doadores regulares, tenham doado duas vezes nos últimos 12 meses e estejam em boas condições de saúde.



No caso de sintomas de doenças, como gripe ou resfriado, deve aguardar dez dias após terminar o tratamento medicamentoso; Diabéticos precisam estar com a glicose controlada e não fazer uso de insulina; Quem fez endoscopia ou colonoscopia precisa esperar quatro meses; Quem fez uso de anabolizantes sem prescrição médica pode doar após quatro meses.



A novidade está direcionada a quem fez tatuagem ou piercing que agora pode doar, basta aguardar quatro meses, exceto piercing na língua ou partes genitais, que estará apto para doação um ano após a retirada; Pessoas que foram expostas a áreas de risco para malária precisam esperar 30 dias, seguindo os novos critérios de triagem.



O Banco de Sangue do Hospital Geral de Nova Iguaçu (HGNI) fica localizado na Av. Henrique Duque Estrada Meyer, nº 953, no bairro Posse, em Nova Iguaçu.