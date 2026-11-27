Hospital Geral de Nova Iguaçu incentiva a população a doar sangueDivulgação/ Ascom
Os pedidos por doações de sangue às vésperas das festas de fim de ano só aumentam. Por isso, o Hospital Geral de Nova Iguaçu (HGNI), através do Banco de Sangue, promoveu uma ação especial em comemoração ao Dia Nacional do Doador de Sangue. A unidade precisa de cerca de 900 bolsas por mês para manter os estoques abastecidos.
A mobilização reuniu grupos de doadores e contou com a participação da personagem Gotinha de Sangue, que ajudou a homenagear e incentivar quem contribui para salvar vidas.
“O Dia Nacional do Doador de Sangue é celebrado em 25 de novembro, mas todo dia é dia de salvar uma vida. Por isso, fazemos um apelo para que as pessoas aproveitem esse período antes das festas de fim de ano para doar sangue. É um gesto rápido e pode ajudar a salvar até quatro vidas”, disse o secretário municipal de Saúde, Luiz Carlos Nobre Cavalcanti, reforçando que a solidariedade precisa continuar durante todo o ano.
O Hospital Geral de Nova Iguaçu destaca que todos os tipos sanguíneos são importantes, mas há maior urgência para os tipos O positivo e O negativo.
Principais requisitos para doação
O Banco de Sangue do HGNI funciona de segunda a sábado, das 7h às 12h30. A unidade precisa de cerca de 900 bolsas por mês para manter os estoques e garantir o atendimento aos pacientes que necessitam de transfusão.
Para ser um doador é necessário: apresentar documento de identificação com foto; Pesar mais de 50 kg; Não é preciso estar em jejum, mas evitar alimentos gordurosos nas três horas que antecedem a doação é importante; Pessoas vacinadas precisam esperar até 48h para fazer sua doação; É contraindicada a doação de quem ingeriu bebida alcoólica nas últimas 12 horas.
Em relação a idade, doadores de 16 e 17 anos podem doar sem a presença dos pais, desde que estejam portando cópia do documento do responsável e um formulário de autorização preenchido pelo mesmo; É permitida a doação de pessoas acima dos 70 anos, desde que sejam doadores regulares, tenham doado duas vezes nos últimos 12 meses e estejam em boas condições de saúde.
No caso de sintomas de doenças, como gripe ou resfriado, deve aguardar dez dias após terminar o tratamento medicamentoso; Diabéticos precisam estar com a glicose controlada e não fazer uso de insulina; Quem fez endoscopia ou colonoscopia precisa esperar quatro meses; Quem fez uso de anabolizantes sem prescrição médica pode doar após quatro meses.
A novidade está direcionada a quem fez tatuagem ou piercing que agora pode doar, basta aguardar quatro meses, exceto piercing na língua ou partes genitais, que estará apto para doação um ano após a retirada; Pessoas que foram expostas a áreas de risco para malária precisam esperar 30 dias, seguindo os novos critérios de triagem.
Em relação a idade, doadores de 16 e 17 anos podem doar sem a presença dos pais, desde que estejam portando cópia do documento do responsável e um formulário de autorização preenchido pelo mesmo; É permitida a doação de pessoas acima dos 70 anos, desde que sejam doadores regulares, tenham doado duas vezes nos últimos 12 meses e estejam em boas condições de saúde.
No caso de sintomas de doenças, como gripe ou resfriado, deve aguardar dez dias após terminar o tratamento medicamentoso; Diabéticos precisam estar com a glicose controlada e não fazer uso de insulina; Quem fez endoscopia ou colonoscopia precisa esperar quatro meses; Quem fez uso de anabolizantes sem prescrição médica pode doar após quatro meses.
A novidade está direcionada a quem fez tatuagem ou piercing que agora pode doar, basta aguardar quatro meses, exceto piercing na língua ou partes genitais, que estará apto para doação um ano após a retirada; Pessoas que foram expostas a áreas de risco para malária precisam esperar 30 dias, seguindo os novos critérios de triagem.
O Banco de Sangue do Hospital Geral de Nova Iguaçu (HGNI) fica localizado na Av. Henrique Duque Estrada Meyer, nº 953, no bairro Posse, em Nova Iguaçu.
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.