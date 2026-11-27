O homem foi encontrado na Rua Kilvio Santos, em Nova Iguaçu - Divulgação/ DRFC-BF

O homem foi encontrado na Rua Kilvio Santos, em Nova IguaçuDivulgação/ DRFC-BF

Publicado 27/11/2026 19:17 | Atualizado 27/11/2026 19:25

suspeito de envolvimento com o tráfico de drogas e porte ilegal de armas. Os agentes apreenderam um rádio utilizado para comunicação do tráfico, uma pistola marca Taurus, calibre 9mm, com numeração de série suprida. A ação faz parte da Operação Torniquete.

Policiais Civis da Delegacia de Comendador Soares, em Nova Iguaçu , prenderam na tarde desta sexta-feira (27) em flagrante um homem. Os agentes apreenderam um rádio utilizado para comunicação do tráfico, uma pistola marca Taurus, calibre 9mm, com numeração de série suprida. A ação faz parte da Operação Torniquete.

O indivíduo, que não teve a identidade informada pela corporação, foi prontamente conduzido à sede da Delegacia de Roubos e Furtos de Cargas da Baixada Fluminense (DRFC-BF), onde foram adotados os procedimentos de polícia judiciária pertinente.



Segundo informações do ocorrido, agentes da 56ª DP (Comendador Soares), sob coordenação do Delegado Titular, realizaram diligências na Rua Kilvio Santos, nas proximidades da esquina coma Rua Deusa, no município de Nova Iguaçu, quando avistaram um indivíduo com comportamento suspeito em um ponto dominado pelo tráfico de drogas. Ele tentou empreender uma fuga, mas foi logo alcançado.



Rádio utilizado pelo tráfico de drogas



Após abordagem e revista pessoal, um rádio comunicador sintonizado na frequência utilizado pelo tráfico de drogas local, bem como uma pistola da marca Taurus, calibre 9mm, com numeração de serie suprimida foram encontrados. O material foi apresentado à autoridade policial.



Diante das provas, o acusado foi conduzido à sede da Delegacia de Roubos e Furtos de Cargas da Baixada Fluminense (DRFC-BF), onde foram adotados os procedimentos de polícia judiciária. O preso foi encaminhado ao sistema prisional, onde permanecerá à disposição da justiça.



Homem foi apresentando na Delegacia de Roubos e Furtos da Baixada Divulgação/ DRFC-BF

A reportagem tentou contato com a defesa do acusado, mas não obteve sucesso.



Operação torniquete



A Operação Torniquete da Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro é uma ofensiva contínua voltada ao combate ao roubo, furto e receptação de veículos e cargas. Desde setembro de 2024, a ação já ultrapassou a marca de mil presos e soma dezenas de milhões de reais em bens recuperados e bloqueios judiciais



Denúncia



Policiais civis da Delegacia de Roubos e Furtos da Baixada Fluminense reforçam a importância da participação popular na passagem de informações sobre pontos de venda de drogas, localização de suspeitos, armas e outras atividades ilícitas.



O serviço funciona durante 24 horas, todos os dias da semana, e o telefone é o (21) 98596-7544. A identidade do denunciante é preservada e o sigilo é garantido.