Homem tentou aplicar golpe em Nova Iguaçu com comprovante falsoReprodução/instagram
Um homem foi preso em flagrante por policiais civis da 58ª DP (Posse), na quinta-feira, 26, após tentar aplicar um golpe em um depósito de bebidas no bairro da Posse, em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. A informação foi divulgada neste sábado, 28. O suspeito teria utilizado um comprovante de pagamento falso para conseguir receber mercadorias avaliadas em R$ 1.709,93 sem realizar a transferência do dinheiro para o estabelecimento. A polícia não divulgou a identidade dele.
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De acordo com as informações apuradas pela Polícia Civil, a negociação foi realizada por meio de um aplicativo de mensagens. Durante a conversa com os responsáveis pelo depósito, o homem escolheu os produtos que desejava comprar e, em seguida, encaminhou um comprovante que indicava a suposta realização do pagamento. Após enviar o documento, ele solicitou que as bebidas fossem entregues por meio de um serviço de transporte por aplicativo.
A tentativa de fraude, no entanto, chamou a atenção dos funcionários do estabelecimento. Isso porque, apesar do comprovante encaminhado pelo comprador, o valor da negociação não apareceu na conta bancária do depósito. Diante da divergência, a equipe policial passou a acompanhar a situação para evitar que as mercadorias fossem entregues sem a confirmação do pagamento.
Os agentes monitoraram o deslocamento da entrega até o endereço informado pelo suspeito, em Campos Elíseos, bairro de Duque de Caxias, também na Baixada Fluminense. No local, o homem compareceu para receber os produtos e acabou identificado pelos policiais como o responsável pela tentativa de golpe.
Após a abordagem, ele foi conduzido à 58ª DP, onde acabou preso em flagrante. Durante o procedimento, segundo a Polícia Civil, o suspeito confessou a participação na fraude e ainda apontou o envolvimento de outras pessoas no esquema. Ele relatou que terceiros teriam participado da falsificação do comprovante de pagamento e da solicitação da corrida utilizada para transportar as mercadorias.
A carga de bebidas, avaliada em R$ 1.709,93, foi recuperada pelos policiais e o aparelho celular utilizado na negociação foi apreendido. O equipamento poderá auxiliar no aprofundamento das investigações e na identificação de outros possíveis envolvidos na ação criminosa.
A ocorrência foi registrada na 58ª DP (Posse), responsável pela investigação do caso. A atuação dos policiais impediu que o estabelecimento tivesse prejuízo financeiro com a entrega dos produtos sem o devido pagamento.
De acordo com as informações apuradas pela Polícia Civil, a negociação foi realizada por meio de um aplicativo de mensagens. Durante a conversa com os responsáveis pelo depósito, o homem escolheu os produtos que desejava comprar e, em seguida, encaminhou um comprovante que indicava a suposta realização do pagamento. Após enviar o documento, ele solicitou que as bebidas fossem entregues por meio de um serviço de transporte por aplicativo.
A tentativa de fraude, no entanto, chamou a atenção dos funcionários do estabelecimento. Isso porque, apesar do comprovante encaminhado pelo comprador, o valor da negociação não apareceu na conta bancária do depósito. Diante da divergência, a equipe policial passou a acompanhar a situação para evitar que as mercadorias fossem entregues sem a confirmação do pagamento.
Os agentes monitoraram o deslocamento da entrega até o endereço informado pelo suspeito, em Campos Elíseos, bairro de Duque de Caxias, também na Baixada Fluminense. No local, o homem compareceu para receber os produtos e acabou identificado pelos policiais como o responsável pela tentativa de golpe.
Após a abordagem, ele foi conduzido à 58ª DP, onde acabou preso em flagrante. Durante o procedimento, segundo a Polícia Civil, o suspeito confessou a participação na fraude e ainda apontou o envolvimento de outras pessoas no esquema. Ele relatou que terceiros teriam participado da falsificação do comprovante de pagamento e da solicitação da corrida utilizada para transportar as mercadorias.
A carga de bebidas, avaliada em R$ 1.709,93, foi recuperada pelos policiais e o aparelho celular utilizado na negociação foi apreendido. O equipamento poderá auxiliar no aprofundamento das investigações e na identificação de outros possíveis envolvidos na ação criminosa.
A ocorrência foi registrada na 58ª DP (Posse), responsável pela investigação do caso. A atuação dos policiais impediu que o estabelecimento tivesse prejuízo financeiro com a entrega dos produtos sem o devido pagamento.
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