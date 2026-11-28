Homem tentou aplicar golpe em Nova Iguaçu com comprovante falso - Reprodução/instagram

Homem tentou aplicar golpe em Nova Iguaçu com comprovante falsoReprodução/instagram

Publicado 28/11/2026 15:10

Um homem foi preso em flagrante por policiais civis da 58ª DP (Posse), na quinta-feira, 26, após tentar aplicar um golpe em um depósito de bebidas no bairro da Posse, em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. A informação foi divulgada neste sábado, 28. O suspeito teria utilizado um comprovante de pagamento falso para conseguir receber mercadorias avaliadas em R$ 1.709,93 sem realizar a transferência do dinheiro para o estabelecimento. A polícia não divulgou a identidade dele.