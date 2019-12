EX-PREFEITO NOTIFICADO PELO TCE

O Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro notificou o ex-prefeito de Japeri, Ivaldo Barbosa dos Santos. Conhecido como 'Timor', o político terá que devolver R$ 123 mil pela acusação de prática de sobrepreço em contrato com a empresa Parvaim Software Gestão Ltda. O contrato era para fornecimento de software para atendimento na administração pública. Procurada pelo O DIA, a prefeitura do município não quis se manifestar sobre as irregularidades.