Em torno da ceia, lulistas e bolsonaristas

E a coluna de hoje é sobre o Natal. Sim, essa data que mexe com as emoções de tantas famílias. Tem família que se desfez por conta das discussões acaloradas suscitadas pelas eleições de 2018. Para aqueles que ainda mantiveram as relações, as piadinhas jogadas no ar durante a ceia serão proferidas por lulistas e bolsonaristas, com toques de rabanada, bolinho de bacalhau e a tão questionada uva-passa.

Os dilemas maternos sobre as festas de fim de ano também vão marcar presença. Sempre a ceia de Natal será a última, pois a matriarca jura que não aguenta mais fazer tanta comida e ninguém ajudar em nada.

Há, ainda, a faxina caseira para limpar a casa para o Natal. Seria para receber o bebê Jesus, recém-nascido, que as panelas precisam brilhar e os conjuntinhos natalinos enfeitar o vaso sanitário e a mesa da sala? É, pode ser.

Isso me fez pensar em uma coisa: e se Ele tivesse nascido no subúrbio do Rio? Os Três Reis Magos seriam o prestacionista querendo doar (ou vender em 4 vezes?) um berço, um vizinho cortando piso já para fazer o puxadinho da casa de Maria e José, e um agiota que faria o empréstimo pro enxoval. E os animais da manjedoura? Vira-latas, principalmente de cor caramelo, com um deles, uma fêmea, batizada com o nome Mel.