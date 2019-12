O verdadeiro espírito de Natal

No último domingo, meu amigo Leandro Leal e eu recolhemos alimentos para auxiliar os profissionais da Saúde do Rio, que ficaram meses com salários atrasados e passaram por um momento muito do ruim. Fizemos uma roda de samba no Espaço Suburbô, em Cascadura, onde a entrada foi 1kg de alimento não perecível. Foi o Quintal do Parentinho Especial, uma edição extra, dedicada a essa causa, do evento que o Leandro sempre realiza no local. Foi um grande sucesso! Papo de uma tonelada de alimento...