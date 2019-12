Natal pelo Rio adentro

Jamais esqueceria de falar sobre os calçadões de bairro. Seja na capital ou em municípios da região metropolitana, o sentimento é o mesmo: na virada de outubro para novembro, as lojas de colchão, de utilidades domésticas, farmácias e etc tocando o tema de Natal no cavaquinho, ou Simone, ou alguma versão funk temática. Vendedores e camelôs com seus 'lançamentos novos' — como eles mesmos dizem... — trajados com gorro de Papai Noel fecham o pacote para confirmar que já está liberado o clima natalino.