Subúrbios estampados no peito!

Nunca me desceu muito bem a ideia de olhar as vitrines nos shoppings e calçadões suburbanos e me deparar com camisetas estampando Arpoador, Grumari, Ipanema e outros locais que não fazem parte da minha realidade enquanto carioca. Algo nessa lógica não estava muito certo e muito pelo enfraquecimento do orgulho suburbano, que vem sendo reconstruído nos últimos dez anos. Mas ainda bem que temos quem queira difundir a identidade e o orgulho dessas áreas na moda de nossa cidade.

Desde 2012, o morador do Engenho de Dentro, Fabricio Oliveira, 33, produz as peças de sua marca, a Fowler, estampando o Rio de Janeiro suburbano: "Essa moda carioca praiana era vendida pra fora do estado e do país como sendo a única moda possível no Rio. Minha ideia era ter mais uma opção de moda na cidade". Sua inspiração vem do seu contato com os personagens que estão pela cidade, nas ruas e transportes públicos.

O 'Diabo Verde' (ônibus 561) é tema da Irada! - Arquivo pessoal

De forma mais recente, lá do Irajá, Osmane Fonseca, 34, criou a Irada! em 2019, trazendo estampas do vizinho da Makita ao vira-lata caramelo, as camisetas vem ganhando mais adeptos nas redes sociais, se inspirando também em memes. "Procurei criar conteúdo que tenha a ver com o dia a dia do suburbano e as experiências que viveram, resgatando o saudosismo. Se a gente pode carregar o orgulho de ser carioca em uma estampa, por que não podemos também carregar o orgulho de ser suburbano?", diz Osmane.

Ambos tocam suas marcas com objetivo de exaltar os subúrbios, abrindo espaço em algo que parecia engessado: a ideia de um Rio que até mesmo em suas roupas vive em função das praias e de cidade curvada às imagens da Zona Sul e do Centro. Parece que superamos isso, e a tendência é ganharmos mais espaço. O Rio não é só praia...