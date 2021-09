Publicado 10/09/2021 00:00

Eu seria muito hipócrita se eu não me posicionasse a respeito da decisão do Colégio Pedro II, que já avisou aos pais dos alunos que as aulas só voltam em março do ano que vem.

Ué, Educação não é essencial? Todo mundo, desde que a pandemia começou, vem se adaptando, voltando com as suas atividades. Em época de pandemia, não dá pra dizer o que é certo ou errado, mas o bom-senso tem que prevalecer… E a gente precisa criticar o que deve ser criticado, mesmo defendendo sempre os professores e claro, a Educação no país.

O que não pode é uma das escolas mais importantes do Brasil ficar parada mais tempo do que já está. Nem todo mundo tem internet em casa pra assistir aula, os adolescentes, eu garanto, não estão o tempo inteiro em casa… Então não me venha com essa de medida de segurança!

Ninguém pensou no abismo educacional causado nesses estudantes? Em questões sanitárias, o negócio é o seguinte: é vacinar e seguir o protocolo! Não tô entendendo essa decisão.

Bora colocar o Pingo no I…

A gente sabe que é difícil pra todo mundo, mas pelo sim ou pelo não, a gente tem que viver! Esse posicionamento não dá pra aceitar.