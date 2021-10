CONTEÚDO DE RESPONSABILIDADE DO ANUNCIANTE

05/10/2021

Muito embora a exaltação do sexo feminino como símbolo de beleza, amor e glamour tenha começado através da fotografia, sabemos que os padrões para estar em passarelas ou desfiles segue uma certa modelagem específica.

Em 1952, quando uma grife de roupas chamada ‘Pacific Mills’ iniciou um projeto para promover suas peças, a ideia foi se aperfeiçoando. Com investimento na proposta de apresentar mulheres como modelos, a Universal Studios começou a formular o que hoje conhecemos como ‘Miss Universo’.

Anos depois, foi a vez das crianças se apresentarem como percursoras da moda

No ano de 1961, ocorreu a primeira celebração do “The Little Miss America”, no parque de diversões ‘Palisades Park’, que fica na cidade de Nova Jersey. Contando com uma grande repercussão e interesse de candidatas crianças, que tinham entre 5 e 10 anos de idade, as inscrições para o concurso chegaram a mais de 6 mil, tornando-se um sucesso imediato.

Pouco a pouco os concursos se espalharam pelo mundo, credenciando eventos nacionais e regionais em cada país. Com categorias infantis e adultas, o ‘Beleza Fashion Brasil’ detém um recorde alcançado em 2017, através da pequena Evelyn Frota.

Com apenas 11 meses, ao ser candidata na categoria referente a sua idade, Evelyn Frota e seus pais não imaginavam sair coroados do evento, e ainda com um recorde em mãos. Isso porque a pequena foi nomeada a ‘Miss Baby Brasil’ daquele ano, sendo a criança mais jovem a alcançar o topo do pódio em um concurso de beleza, segundo dados do RankBrasil.





Conforme relatos da mãe e de todas as postagens que Evelyn Frota tem em seu perfil pessoal no Instagram, desde muito novinha a garota é apaixonada por fotos e vídeos, oferecendo carisma, beleza natural e muita graça. Evelyn Frota vem aumentando seu engajamento e ganhando admiradores na internet, tornando-se uma estrela mirim que provavelmente ganhará o mundo.