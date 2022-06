Publicado 25/06/2022 00:00

De acordo com a Prefeitura do Rio, as cozinhas são qualificadas, equipadas e integradas ao Sistema Único de Assistência Social (SUAS). Dessa maneira, cada instalação recebe apoio operacional e técnico para oferecer refeições nutritivas e balanceadas, respeitando normas de manipulação de alimentos do Instituto Municipal de Vigilância Sanitária.

SMAS é responsável pelo fornecimento de equipamentos e alimentos. As cozinhas têm equipes constituídas por coordenador, nutricionista, assistentes, estagiários e técnicos. O 'cozinheiro solidário' atua como grande articulador local.