Antonio Florencio de Queiroz Junior: Sesc Verão amplia atuação no interior

O Sesc Verão é um projeto que nos traz muito orgulho e demonstra a força e a capilaridade do Sistema S. Não somente porque o verão é a cara do estado do Rio de Janeiro, mas principalmente porque a missão do Sesc RJ é levar lazer, esporte, cultura e bem-estar para toda população fluminense.



A novidade da edição 2020 é que teremos uma abrangência maior, ou seja, mais municípios receberão o projeto, com foco no interior do estado. Além da Praia do Farol, em Campos dos Goytacazes, e da Costazul, em Rio das Ostras, que participaram do Sesc Verão 2019, também levaremos nossas ações para as cidades de Niterói, Macaé, Mangaratiba e Quissamã, que a partir desse ano (2020) passam a fazer parte do nosso projeto.



É muito gratificante ver o interesse e o engajamento das prefeituras envolvidas, o que nos fez entender e viabilizar uma programação para seis municípios. O Sesc Verão representa um importante incremento ao turismo, a economia e ao comércio dessas regiões. Mas, para que tudo funcione, é fundamental contar com o apoio e a parceira das prefeituras.



Em 2019, foram 4.340 horas de programação, que proporcionaram 2,5 milhões de atendimentos. O ano de 2020 começa com um grande desafio, pois marcaremos presença em mais quatro municípios. É por conta do sucesso da última edição que multiplicamos o número de municípios atendidos. O objetivo do Sesc Verão é levar entretenimento e qualidade de vida à população através de serviços oferecidos pela instituição durante o todo o ano, reunidas em um evento para as famílias fluminenses.



O projeto Sesc Verão é uma das maiores oportunidades que o nosso Sistema Comércio conta para interagir com a população, promovendo experiências e vivências muito especiais.



Até o próximo dia 16 de fevereiro, levaremos oficinas com ídolos de vários esportes, espetáculos de circo, teatro e shows musicais, além de jogos como frescobol e futmesa, sessões de cinema - tudo oferecido gratuitamente. Atletas de diversas modalidades esportivas estarão lado a lado com o público ensinando sua modalidade e jogando junto. As equipes de vôlei do Sesc RJ estarão presentes com os atletas e os técnicos Bernardo Rezende e Giovane Gávio.



Além das seis unidades temporárias, 19 unidades físicas participam do projeto este ano. São elas: Sesc Alpina (Teresópolis); Sesc Barra Mansa; Sesc Campos; Sesc Copacabana; Sesc Duque de Caxias; Sesc Engenho de Dentro; Sesc Madureira; Sesc Niterói; Sesc Nogueira; Sesc Nova Friburgo; Sesc Nova Iguaçu; Sesc Quitandinha (Petrópolis); Sesc Ramos; Sesc Santa Luzia; Sesc São Gonçalo; Sesc São João de Meriti; Sesc Teresópolis; Sesc Tijuca e Sesc Três Rios.



Enquanto, no verão passado, a agenda atraiu 2 milhões de pessoas, a expectativa para 2020 é atrair mais de 3 milhões. Isso só reforça o nosso compromisso em levar, cada vez mais e a um número maior de pessoas, a oportunidade de vivenciar as ações promovidas pelo Sesc RJ e os valores de nossa instituição.

*Antonio Florencio de Queiroz Junior é presidente da Federação do Comércio de Bens Serviços e Turismo do estado do Rio de Janeiro - Fecomércio RJ