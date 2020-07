Leandro Varges: A rede social que não para de mudar

Quem sou?



Eu criei o IGTV para ser um pouquinho de YouTube para você. Dei vida aos stories por que sou muito ciumento e não queria você me traindo com o Snapchat. Toc Toc, tem alguém aí? Só para chamar sua atenção mesmo, você sabe o que é o Reels? Nem quero falar o nome dessa nova rede social aí. Vou dar um chega pra lá porque sou desses e quero você a maior parte do tempo comigo.



Assim é o Instagram!



Pensando em todas as atualizações constantes que a plataforma vem fazendo é um grande desafio continuar performando seu conteúdo de forma orgânica, pois cada ferramenta tem uma particularidade e perfil.



Toda rede social precisa de um conteúdo específico a ser consumido, imagina o Instagram que é um verdadeiro camaleão e tem um pouquinho do DNA de outras plataformas. O desafio é bem maior.



Hoje o Instagram conta com mais de 83 milhões de usuário, mas seu lema é: aqui é igual coração de mãe, sempre cabe mais um.



A média de permanência do usuário no Brasil são incríveis 1h30 por dia. E a meta da plataforma é aumentar essa média, por isso ele não para de se reinventar!



E você empresa ou digital influencer? Tem aproveitado essas mudanças ao seu favor?



O Instagram hoje é a plataforma que mais influência na decisão de compra dos usuários e não adianta você querer apenas vender nessa plataforma. A sua marca precisa ser comprada e isso tem uma grande diferença.



Criar uma conexão com o seu público é fundamental para que aumente a percepção da sua marca. Desenvolver conteúdos criativos e que se adequem a busca dos usuários do Instagram. A maioria está à procura de conteúdos leves e descontraídos e também de inspiração e relevância.



E aí, vamos surfar nessa onda digital?



*Leandro Varges é diretor de Marketing Digital na Agência A+ e pós-graduado em Marketing Digital na ESPM