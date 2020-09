Ivo Brandão: Como começar a investir? É o melhor momento?

Para realizarmos uma adequada indicação de investimentos, é preciso entender os objetivos, prazo de investimento e perfil do investidor. Um método muito utilizado é dividir o patrimônio financeiro de acordo com os seus objetivos e prazos de investimento (reservas de curto, médio e longo prazo). Assim teremos investimentos mais indicados para o curto prazo (sem risco e de fácil resgate) e outros para o longo prazo.



Acredito que o conceito mais importante para o investidor é o conceito de RENTABILIDADE REAL. Explico, caros leitores:



De um lado, temos a rentabilidade do seu investimento e do outro a inflação, que é aumento do preço dos produtos e serviços e, consequente, diminuição do poder de compra. Rentabilidade Real é o rendimento do seu investimento descontada a inflação do período. O seu patrimônio precisa crescer sempre acima da inflação.



Atualmente, a taxa básica de juros da economia (Taxa Selic) encontra-se em 4,25% ao ano. A menor taxa de juros da história. A Remuneração do investimento mais conhecido dos brasileiros, a poupança, possui duas formas de cálculo:



1- Para os depósitos feitos até 03/05/2012 (poupança antiga)



Rendimento fixo de 6,17% ao ano + TR (taxa referencial)



2- Para os depósitos feitos a partir de 04/05/2012 (poupança nova)



a) Se a taxa Selic estiver maior que 8,50% ao ano, rendimento fixo de 6,17% ao ano + TR



b) Se a taxa Selic for igual ou menor que 8,50% ao ano, rendimento de 70% da taxa Selic ao ano + TR



Sendo assim, a chamada poupança nova remunera 2,97% ao ano e aproximadamente 0,24% ao mês. Remuneração inferior a inflação esperada para este ano de 3,19% (IPCA). Portanto, a poupança não é uma boa indicação de investimentos. Então, qual investimento mais indicado para o investidor conservador? Resposta: O Título Público que remunera a taxa selic, o denominado TESOURO SELIC. Através do Tesouro Direto (plataforma de negociação para pessoa física dos títulos emitidos pelo tesouro nacional) você investe no Tesouro Selic, que oferece a rentabilidade de 100% da taxa Selic, resgate a qualquer tempo e com a garantia do governo federal.



E para aquele investidor que deseja arriscar mais? Para os investidores que não precisam resgatar o dinheiro tão cedo e não são conservadores, investir em ações é uma boa opção. Com a taxa de juros baixa, assistimos muitos investidores migrarem parte dos seus investimentos para a bolsa de valores. Então, seguem três dicas para aqueles que pretendem investir em ações:



1-Invista uma parte pequena do seu patrimônio em ações



2-Invista através de um fundo de ações (um gestor profissional escolhe as ações para você)



3-Invista pensando no longo prazo



*Ivo Brandão é especialista em finanças e investimentos