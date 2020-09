Débora Nascimento: Entrevista online: e agora?!

Recebi um convite para um processo seletivo e a entrevista será online. E agora?! Natural que muitas dúvidas surjam, afinal estamos nos acostumando com essa novidade. Muitas coisas já estamos fazendo online, e com bastante desenvoltura, mas talvez aquela entrevista para a vaga dos sonhos ainda não tinha surgido nesse formato digital. Bate um medo!



Primeiro, relaxe! A estrutura de uma entrevista online é muito parecida com a de uma entrevista presencial. É importante você se preparar pesquisando sobre a empresa e a vaga em questão, revisando seu currículo e relembrando os principais pontos de destaque e diferenciais de sua experiência profissional, formação e cursos, bem como pontos de suas habilidades e competências que julga interessantes para desenvolver com excelência as tarefas daquela oportunidade.



Mas, no online, o ambiente depende muito de você. Claro que estar, muitas vezes, em um local que passa segurança e aconchego, como a sua casa, já vai fazer com que o clima daquele momento, que costuma ser bem tenso, tenha um tom mais amigável. Porém, não se engane. O que está à nossa volta pode tornar tudo um verdadeiro caos em segundos! Por isso, algumas dicas são bem importantes para que você não se desconcentre e não fique mais nervoso do que que, certamente, já estará.



Primeiro, confira com antecedência os equipamentos que vai usar: se computador ou celular estão com bateria, fixados em lugar seguro (celular, especialmente, que não balance) e com bom sinal de internet. Cuide para que o cenário seja neutro – o protagonista deve ser você. Evite ficar em um cômodo com muito barulho, com TV ligada ou pessoas circulando – isso fará com que tanto você quanto o recrutador se desconcentrem e acabem perdendo a atenção em informações importantes. Avise às outras pessoas da casa que você estará em uma entrevista e que evitem interromper e fazer ruídos altos. E com relação à roupa, vista-se como se estivesse indo até a empresa: não deixe de cuidar da sua apresentação pessoal e mostre que se preparou com carinho e interesse para aquele momento. Cada atenção dedicada mostra o quanto você está valorizando a oportunidade.



E fique tranquilo com relação aos barulhos externos sobre os quais você não tem controle: como o cachorro do vizinho que late sem parar ou a obra do condomínio que começou. Já no início da entrevista, avise ao recrutador que esses ruídos podem aparecer ao longo da conversa e siga em frente. Estamos todos vivendo juntos essa situação e quem não teve um latido interrompendo uma reunião ou uma live que atire a primeira pedra! Boa sorte e sucesso!

*Débora Nascimento é diretora da Associação Brasileira de Recursos Humanos do Rio de Janeiro (ABRH-RJ)