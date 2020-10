Serafini conversou com ambulantes e trabalhadores do comércio Imagem Assessoria

Por O Dia

Publicado 21/10/2020 11:40 | Atualizado 21/10/2020 13:12

Niterói - Durante caminhada, Serafini afirmou que nos últimos quatro anos, Niterói perdeu cerca de 14 mil postos de trabalho e, hoje, um em cada três jovens está desempregado na cidade. Neste contexto, muitas pessoas viram na informalidade a possibilidade de produzir renda. Mas, as condições de trabalho são ruins e cabe à Prefeitura assumir suas responsabilidades, sem perder de vista a importância de prover estratégias de requalificação profissional e outras alternativas para manutenção e geração de empregos formais.



Na agenda da última terça-feira (20), Flavio Serafini e Josiane Peçanha foram ao Centro conversar com ambulantes e trabalhadores do comércio.para saber sobre as condições de trabalho em meio à pandemia e suas demandas de forma geral. Os ambulantes relataram muito a instabilidade e a falta de licenças permanentes. Os comerciais, destacaram o medo de perder seus empregos com a crise. Na conversa, Serafini lembrou que em seu Programa de Governo há propostas especialmente voltadas para trazer melhorias nas condições de trabalho dos ambulantes. Entre elas a Criação do Mercado Popular solidário e ecológico, nos terrenos próximos ao Terminal Rodoviário Governador João Goulart, com barracas padronizadas e uso de energia limpa, por meio de painéis de energia solar e a regulamentação dos trabalhadores informais, assegurando apoio técnico e infraestrutura para o desenvolvimento de suas atividades.

Além disso, destacou que para a manutenção dos empregos no comércio será necessário um programa de incentivo aos pequenos comércios que tenha como contrapartida a manutenção dos empregos.

- A crise é grande e garantir o direito ao trabalho é fundamental, por isso vamos regularizar a situação dos ambulantes e construir um Mercado Popular e Ecológico ao lado do terminal. Ao mesmo tempo apoiar os pequenos comércios para garantir os empregos. Quem tem trabalho come, alimenta a família e ajuda a rodar a economia -. disse Serafini, que estava acompanhado dos candidatos a vereadores Juliana Alves e Sadi.



A noite, Serafini foi entrevistado por jovens estudantes universitários.