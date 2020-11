Leo Pinto é gestor público e ex-assessor da Secretaria Especial de Turismo da Cidade do Rio de Janeiro divulgação

Por Leo Pinto*

Publicado 12/11/2020 04:00

Os últimos anos para o Rio de Janeiro têm sido desafiadores. Com a pandemia da covid-19, os problemas se intensificaram e deixaram a cidade em uma situação difícil. Mas que tem solução. A Câmara dos Vereadores do Rio tem um papel estratégico fundamental para a recuperação da cidade neste período, principalmente no pós-pandemia.

Os vereadores, quando comprometidos com a cidade como um todo, podem estimular a Economia, a geração de empregos e fiscalizar os serviços públicos para a população. Por isso, é muito importante escolher bem os seus candidatos.

Já estamos entrando na terceira década do século XXI e uma cidade como o Rio de Janeiro não pode continuar atrasada em questões sociais, econômicas e ambientais. A cidade precisa oferecer Educação integral para todos os seus alunos, com treinamento esportivo, atividades culturais e aula de reforço escolar no contraturno.

A Saúde pública precisa incorporar o atendimento 24 horas de psiquiatras e psicólogos nos hospitais municipais e nas clinicas da família. É preciso a ação da prefeitura para inibir práticas ilegais nos equipamentos esportivos da orla carioca. A cidade precisa investir em sua vocação turística para melhorar a arrecadação através da geração de empregos e serviços, não por meio do aumento dos impostos. Os parques naturais do município precisam ser preservados e o ecoturismo incentivado. Nossos rios e lagoas precisam ser recuperados. E a cidade deve estar preparada para os impactos das mudanças climáticas.

Vemos que os desafios são muitos e, por isso, o próximo prefeito e vereadores precisam estar capacitados e comprometidos para fazer a cidade avançar. A cidade merece novas lideranças, com novas ideias e energia para trabalhar com determinação pela melhoria da qualidade de vida de todos os cariocas.

As disputas ideológicas que afloraram nas últimas eleições, e que ainda persistem, têm paralisado o Rio de Janeiro. É preciso pessoas comprometidas com a cidade, com o bem-estar de todos, com a geração de emprego e renda, com a educação, segurança, saúde e meio ambiente. É o momento da população carioca eleger candidatos competentes, honestos e com boas ideias. É possível!



