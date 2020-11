subsecretário de Trabalho e Renda, Fábio Paravidino divulgação

Por Fábio Paravidino*

Publicado 28/11/2020 04:00

A pandemia causada pela covid-19 trouxe consequências graves, não apenas para a Saúde, mas para diversos âmbitos sociais e, principalmente, econômicos. Uma ferramenta para reerguer esse setor é o aumento da oferta de empregos. Desde 2019, o governo do estado iniciou ações de resgate da Economia

em áreas essenciais como trabalho, emprego e renda. De acordo com o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), o saldo do emprego celetista no Rio de Janeiro em 2019, apresentou expansão de

83,1 % em relação a 2018.

No último ano, o Rio de Janeiro teve a maior população ocupada desde 2015, chegando a mais de sete milhões de pessoas. Nesta série histórica tivemos o maior número de mulheres empregadas, são mais de

três milhões delas em atividades econômicas. Os dados mostram o empenho do governo do estado em construir estratégias para aumentar a oferta de vagas e atender a população.



Publicidade

Exemplo disso é a atuação da Secretaria de Estado de Trabalho e Renda na ampliação de equipamentos que ofereçam à população a chance de se qualificar e buscar orientação para entrar ou se recolocar no mercado de trabalho, como a Casa do Trabalhador e os postos Sine. Neste ano, entregamos a Casa do Trabalhador de Itatiaia, a primeira da Região Sul Fluminense, um polo importante para qualificação da mão de obra local.

Outra ação foi o encontro das equipes Setrab com os gestores de RH do Cluster Metalmecânico do Vale Paraíba para mostrar seus programas e conhecer as demandas das empresas para uma futura parceria.

Também foi inaugurado um posto Sine, na Zona Oeste do Rio. O posto recebeu o projeto piloto da EDITE – Estação Digital do Trabalho e Emprego, modalidade de atendimento que reforça a importância do uso

de soluções digitais para a ampliação da capacidade de atendimento da rede Setrab e o fácil acesso da população aos seus serviços.



Publicidade

Desde o início de 2020, a Setrab viabilizou, através do Sine, a oferta de mais de 18 mil oportunidades de trabalho e encaminhou cerca de 16 mil pessoas para entrevistas de emprego. Espera-se que até o final do ano ocorra um aumento das ofertas. Uma vitória da Setrab foi a habilitação, junto ao Ministério da Economia, para o recebimento de cerca de R$ 5 milhões do FAT - Fundo de Atendimento ao Trabalhador, a serem aplicados na melhoria dos serviços do Sine. Ressalta-se que fomos um dos cinco estados do Brasil a conseguir êxito no prazo determinado.



Acreditamos que a retomada da Economia passa pela redução do nível de desemprego. Durante a crise, a população empregada, com poder de compra, fomenta a economia e fortalece setores para o desenvolvimento do estado. Assim, trabalhamos para ampliar a oferta de empregos nas redes Sine, bem como a de cursos de capacitação para os fluminenses, através de parcerias com empresas.





*Subsecretário Estadual de Trabalho e Renda