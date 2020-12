Bruno Kazuhiro secretário estadual de Infraestrutura e Obras divulgação

Por Bruno Kazuhiro*

Publicado 05/12/2020 05:00

O ano de 2020 foi atípico, mas a Secretaria de Estado de Infraestrutura e Obras não ficou parada. Desde que nossa equipe assumiu, um ano atrás, sabíamos dos desafios para a implantação de políticas públicas, principalmente por conta da recuperação fiscal. Enfrentamos ainda limitações impostas pela pandemia. Mas, ao contrário do que poderia parecer, esses obstáculos nos motivaram.



Atualmente, temos uma série de obras em andamento sob nossa responsabilidade. São 1.141 unidades habitacionais em construção, algumas em fase final para serem entregues como em Laje do Muriaé, Barra do Piraí e Engenheiro Paulo de Frontin. Há obras em andamento ou em licitação em muitas outras cidades como Resende, Quissamã, Itatiaia, Macuco e Rio das Flores. Mantemos ainda negociações com órgãos como a Caixa Econômica para a liberação de habitações que estão prontas, mas possuem entraves burocráticos.



Outras conquistas são a entrega de mais de 550 títulos de propriedade para moradores que já receberam suas casas, mas não têm a escritura, e a reforma de conjuntos habitacionais. Neste último caso, serão investidos cerca de R$ 21 milhões, do Fundo Estadual de Habitação de Interesse Social, em 187 prédios, o que beneficiará 5.660 famílias de baixa renda. Em outra frente, mantemos a busca de recursos junto ao Governo Federal para a construção de unidades em Manguinhos, Jacarezinho e Alemão, além da Região Serrana.



Nossos esforços, no entanto, não se limitam somente à habitação. A SEINFRA obteve recursos federais para quatro obras de contenções de encostas em Teresópolis e Nova Friburgo. Outro avanço foi a liberação do edital, no Tribunal de Contas do Estado, para a retomada das intervenções do novo Museu da Imagem e do Som (MIS), em Copacabana. Atendemos todas as exigências e conseguimos aprovar a licitação para a continuação das obras, embora o processo tenha sido interrompido pela pandemia.



Além de obras próprias, a SEINFRA realiza projetos para outras secretarias. Estamos encarregados de reformar restaurantes cidadãos, construir novos equipamentos da Polícia Militar e atuar na criação de novas escolas. Também intensificamos o trabalho em parceria com os órgãos vinculados à SEINFRA como a EMOP e a CEHAB, responsáveis por diversas de nossas intervenções. O Instituto Estadual de Engenharia e Arquitetura desenvolve, por sua vez, projetos de sinalização turística e propostas para manutenção permanente de obras públicas já existentes.



Todos esses avanços só são possíveis graças ao bom desempenho dos servidores. Optamos por montar equipes mesclando jovens talentos com quadros experientes. Desenvolvemos iniciativas com foco na melhoria das condições de trabalho e na capacitação dos colaboradores.



Temos consciência de que há muito a fazer no estado. Já planejamos 2021 para atender nosso povo da melhor forma possível e auxiliar os que mais precisam, cumprindo a missão dada pelo Governador em exercício Cláudio Castro. Vamos em frente.



*Secretário Estadual de Infraestrutura e Obras