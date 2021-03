Pamela Medeiros - psicóloga Divulgação

Por Pâmela Medeiros*

Publicado 27/03/2021 05:45

Vivemos uma crise de Saúde pública e isso inclui uma crise na saúde mental como todo. Há mais de um ano, o mundo parou devido à pandemia da covid-19. Nós deparamos com vários sentimentos, inseguranças, medo do desconhecido, angústia, tristeza pelas perdas, isolamento social, entre outros. Vimos nossa vida, virar de pernas para o ar!



O destaque para o aumento significativo de doenças mentais como depressão e transtornos de ansiedade, nos fizeram perceber que a saúde mental faz parte da saúde também, tal como não devemos negligenciá-la. Pesquisas da Organização Mundial de Saúde (OMS) mostram que o Brasil é o país mais ansioso do mundo, ou seja, é o que tem a maior taxa de transtornos de ansiedade no planeta. Isso representa 9,3% da população brasileira.

Apesar dos dados estatísticos e informativos sobre ansiedade, ainda existe muita confusão e certa distorção, sobre os conceitos. Com isso, dúvidas frequentes como ansiedade é doença? Ansiedade e transtornos de ansiedade são as mesmas coisas? Existe ansiedade boa ou ruim? Vejamos.



A ansiedade é algo natural e humano, todos nós temos, em menor ou maior grau. Apesar de difícil definir, podemos dizer que ansiedade é um conjunto de reações psicológicas, fisiológicas e intelectuais, diante do novo, do perigo, da expectativa para algo que vai acontecer. Funcionando como sinal de alerta do perigo, ou diante de algo novo. Na prática, o que precisamos ter é uma boa gestão e manejo da ansiedade, para transformá-la em nossa aliada e saber que é algo pontual e específico que nos auxilia para uma determinada situação.



Afinal, quem nunca ficou ansioso com algo “que atire a primeira pedra”. É natural ficarmos ansiosos com uma prova, uma viagem, uma entrevista de emprego, a espera de uma notícia ou espera de um resultado de exames. Quando as reações, tornam-se desproporcionais, ou seja, quando temos uma reação comportamental e fisiológica que é desproporcional ao evento, ou situação que estamos passando, deixa de ser algo natural. Nesse caso, chamamos de transtornos de ansiedade, algo patológico que se apresenta como ansiedade em excesso, medo excessivo, preocupação exagerada e desproporcional. Tendo aumento significativo dos sintomas e prejuízo nos relacionamentos.

Reconhecer nossos limites, saber pedir ajuda, diferenciar o que patológico e o que é natural, identificar comportamentos que pioram a ansiedade, como a autocobrança, baixa tolerância ao erro, perfeccionismo, necessidade de controle, são os primeiros passos para lidar com a ansiedade de uma forma leve e saudável.

*É psicóloga