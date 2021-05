Por O Dia

Publicado 24/05/2021 06:00

* Ana Senna é economista e Mentora Empresarial e Richard Guedes é Diretor Financeiro do Fórum 3C e CEO da RGcont Finanças e Condomínios

Muitas vezes ouvimos que o líder de um empreendimento precisa agir como um maestro. O maestro faz os músicos se unirem e atuarem como uma orquestra afinada e harmoniosa. Através de seus gestos transmite aos músicos e musicistas o andamento, ritmo e expressividade. Como líder ele precisa envolver e estimular a todos nos ensaios para que cada um obtenha sua melhor performance individual e em grupo.

Será que podemos comparar a gestão de um empreendimento à de uma orquestra? Vejamos como seria essa comparação: tudo começa pela liderança. Ao maestro cabe o desafio de definir os integrantes, organizar e estabelecer as posições hierárquicas e na execução da obra. Ele rege cada integrante e todos juntos de forma a construir um time que atua de forma sistêmica e integrada.

A exemplo do maestro que domina o conhecimento musical, desde a partitura, passando pela compreensão de gêneros e estilos musicais até o entendimento da harmonia, contraponto, etc, o gestor deve conhecer bem o seu negócio e sobre administração de forma geral. Cabe ao maestro coordenar os treinamentos/ensaios responsáveis pela execução perfeita no concerto.

Paderewski, grande pianista polonês disse sobre a importância dos ensaios: “Um dia sem ensaiar e eu escuto a diferença”. Maria Peters contribuiu afirmando que dois dias sem ensaiar, e a orquestra também escuta, três dias sem ensaiar, e até o público escuta.

Sem um “maestro” uma orquestra não acontece. Maestro e instrumentistas concentrados mantêm a sincronia e executam a música conforme imaginado pelo compositor. Se o gestor do empreendimento mantiver seu foco, atuando e fazendo seus empregados atuarem concentrados conforme o processo, os resultados surgirão.

Dando continuidade à comparação, os empregados em um empreendimento são como os músicos da orquestra, executores da obra. Músicos devem tocar muito bem seu instrumento musical, possuírem excelente conhecimento musical prático e teórico, saberem tocar com outros, sendo organizados, se comunicando bem e estando preparados física, mental e emocionalmente para o trabalho.

Um empreendimento precisa cuidar da estrutura física, dos sistemas, informações e procedimentos. A orquestra precisa da partitura, dos instrumentos musicais, do local onde fará a apresentação e toda a infraestrutura para que a obra seja executada com excelência.

A reputação é crucial tanto para a orquestra quanto para um empreendimento. A plateia quer viver uma experiência única e por isso um concerto deve entregar muito mais do que a simples execução de músicas. Encantar os clientes ou a plateia é o objetivo principal, já que sem a audiência a orquestra perde a razão de existir e sem clientes um empreendimento não sobrevive.

Administrar recursos financeiros com eficiência em qualquer empreendimento e também numa orquestra é condição de vida. A boa saúde financeira é pré-requisito para a perpetuação da orquestra e de um empreendimento.

O resultado de um empreendimento que funciona afinado como uma orquestra? Admiração, deslumbramento e o sucesso na conquista do mercado.