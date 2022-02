Dilma Rousseff - arquivo O Dia

Publicado 09/02/2022 12:00

O presidente Jair Bolsonaro (PL) quis enviar dois recados ao convocar os comandantes das Forças Armadas para a reunião com os ministros do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Edson Fachin e Alexandre de Moraes, no Palácio do Planalto: conter o movimento de militares que têm se afastado do governo e sinalizado apoio a eventuais concorrentes na disputa presidencial e reforçar que a Defesa está ao seu lado nas suposições de eventuais fragilidades nas urnas eletrônicas. O encontro foi tão breve – pouco mais oito minutos – que não deu tempo nem para a tradicional foto.



Segurança

Em dezembro, o Ministério da Defesa protocolou, no TSE, 55 questionamentos sobre a transparência e a segurança das urnas. O Tribunal ainda não respondeu.



Purê

Depois do encontro com os ministros do TSE, os comandantes das três Forças almoçaram com Bolsonaro no Planalto. No cardápio, arroz à grega, purê de batata, frango empanado e... eleições.



Ocaso

O ocaso do senador Rodrigo Pacheco (PSD) na corrida presidencial vem de projeto meia-boca. Ele sempre foi posto entreportas como o potencial vice para Lula (PT). Mas o projeto França-Haddad com Alckmin emparedou ele e Gilberto Kassab.



Etnia

Na volta dos trabalhos legislativos, o senador Plínio Valério (PSDB-AM) apresentou aos demais colegas, na tribuna do Senado, uma carta escrita por indígenas da etnia Baniwa, da Comunidade Castelo Branco, no município de São Gabriel da Cachoeira, com críticas à atuação de ONGs na região que impedem o desenvolvimento da comunidade.



Nada mais

Diz um trecho: "Na região do Alto Rio Negro existem ONGs com visão e objetivo de que os indígenas se mantenham em estado de observadores da natureza, mantendo apenas a sua sobrevivência, ou seja, ter o direito de comer e dormir, nada mais".



Brado

O PT tenta contornar o isolamento da ex-presidente Dilma Rousseff (FOTO) nas articulações dos palanques de Lula. Não causará surpresa se a petista aparecer, nos próximos dias, ao lado de Lula e de políticos que bradaram pelo impeachment dela em 2016.



Telegram

O presidenciável Sergio Moro divulgou sua Carta de Princípios aos Cristãos exclusivamente pelo Telegram, aplicativo que está na mira da Justiça Eleitoral brasileira e de onde vazaram as mensagens que ruíram a Lava Jato.



Perícias paradas

O secretário de Previdência, Leonardo Guimarães, não respondeu ao Ministério Público sobre quais medidas serão adotadas para manutenção do quantitativo mínimo de peritos necessários ao atendimento no INSS durante a paralisação da categoria que começou ontem e prossegue hoje.



ECA

Por determinação da promotora Paola Domingues Botelho Reis de Nazareth, do Ministério Público de Minas Gerais, foi instaurada Notícia de Fato (nº MPMG-0024.22.001848-5) para apurar possível afronta ao Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) pela loja La Putaria, em Belo Horizonte.



Órgãos

Franquia de uma empresa de Portugal, a La Putaria vende crepes com forma de órgãos sexuais. Em vídeo que circula nas redes sociais, é possível ver criança no estabelecimento. O MPMG informa que a Notícia de Fato foi encaminhada à 23ª Promotoria de Justiça de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente de Belo Horizonte. Procurada, a loja não se posicionou até o fechamento desta edição.



Dívida

Relatório da plataforma TC Matrix aponta que o Brasil deve terminar o ano de 2022 com dívida bruta de cerca de 82,3% do PIB. O IPCA pode fechar em torno de 5,20% e, para 2023, a projeção é de 3,25%.



