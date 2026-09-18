Rafael Baptista de Melo - Divulgação

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Publicado 18/09/2026 18:54

Quando GTA VI chegar, também vai voltar uma discussão que acompanha a franquia há anos: até que ponto crianças e adolescentes deveriam ter contato com esse tipo de conteúdo? A nova versão do game será lançada oficialmente no dia 19 de novembro deste ano para PlayStation 5 e Xbox Series X.



GTA é feito para adultos. Tem violência, crimes, armas, drogas, sexo, linguagem imprópria e outros temas que não foram pensados para crianças. É evidente que elas não deveriam jogar, mas também é fato que muitas irão. Algumas provavelmente já pediram o jogo aos pais e até ganharam, enquanto outras vão assistir a gameplays, cortes e transmissões mesmo sem ter o jogo em casa.



A discussão sobre controle parental, classificação indicativa, violência e influência da mídia é necessária. O curioso é que parece que esperamos GTA VI para lembrar que crianças e adolescentes têm fácil acesso a conteúdo adulto. E talvez nenhum outro jogo seja capaz de colocar essa discussão em uma escala tão grande.



Estamos a dois meses de um dos maiores lançamentos da história do entretenimento. GTA V precisou de apenas três dias para faturar US$ 1 bilhão, tornando-se o produto de entretenimento mais rápido da história a alcançar essa marca. Já o primeiro trailer de GTA VI ultrapassou 90 milhões de visualizações no YouTube em apenas 24 horas, enquanto estimativas colocam seu custo de produção na casa dos US$ 2 bilhões.



É difícil dimensionar um projeto assim. Para um brasileiro, talvez ajude pensar que o valor estimado para produzir esse jogo é centenas de vezes maior do que o custo da construção do Cristo Redentor. Ainda assim, os jogos continuam sendo tratados muitas vezes como um entretenimento menor.



Mas, enquanto GTA VI não chega, as crianças e adolescentes já consomem conteúdo adulto todos os dias. Muitas assistiram a Round 6 e La Casa de Papel. Eu mesmo já vi crianças fantasiadas de personagens dessas séries. Influenciadores que são referência para adolescentes anunciam casas de apostas quase que diariamente, enquanto conteúdos violentos, sexualizados e impróprios circulam nas redes sociais.



E isso também não começou com a internet. Durante décadas, novelas exibidas no horário nobre mostraram violência, crimes, traições, sexualidade e conflitos adultos dentro da sala de casa. A diferença talvez seja que, quando o assunto é videogame, ele ainda ocupa o papel de grande vilão.



Não estou dizendo isso para defender que uma criança jogue GTA. Um jogo adulto deve ser tratado como um jogo adulto, e classificação indicativa e controle parental existem por um motivo. Crianças e adolescentes não deveriam ter acesso irrestrito a qualquer conteúdo simplesmente porque “todo mundo está assistindo ou jogando”. O problema é tratar os videogames como uma coisa só, como se todos fossem iguais e produzissem os mesmos efeitos.



Eu cresci jogando muitos jogos de gestão, os chamados tycoon. São jogos em que você administra uma cidade, um parque de diversão, um zoológico, ou qualquer outra coisa. Você recebe recursos limitados, precisa tomar decisões, planejar crescimento, resolver problemas e lidar com as consequências das próprias escolhas.



Hoje eu tenho uma empresa e, evidentemente, não me tornei empresário porque joguei jogos de gestão, da mesma forma que ninguém se torna encanador porque jogou Mario. Mas também seria estranho dizer que centenas de horas resolvendo problemas, planejando, administrando recursos e tentando estratégias diferentes não participaram, de alguma forma, do meu desenvolvimento.



Jogos podem estimular criatividade, cooperação, planejamento, persistência e resolução de problemas. Podem aproximar pais e filhos, construir amizades e criar memórias. Assim como também podem apresentar violência, linguagem e temas inadequados para determinada idade. Por isso, talvez a pergunta “videogame faz bem ou faz mal?” seja pequena demais.



A gente precisa perguntar qual jogo, para qual idade, em qual contexto, por quanto tempo e com qual acompanhamento. E essa mesma pergunta deveria valer para uma série, um filme, um influenciador, uma rede social ou qualquer outro conteúdo que faça parte da vida de uma criança.



Crianças aprendem o tempo todo, não apenas quando um adulto decide ensinar alguma coisa. Elas observam, repetem, testam, comparam e tentam entender o mundo a partir das experiências que encontram. Por isso, controle parental não deveria significar apenas saber onde fica o botão de bloquear. Controle parental também é presença.



É saber o que seu filho joga, conhecer os personagens de que ele gosta, perguntar o que aconteceu naquela história, entender por que aquilo chamou tanta atenção e perceber como ele reage ao conteúdo. É estar disponível para conversar sobre coisas que talvez ele ainda não consiga compreender sozinho.



Proibir tudo sem conversar pode transformar o conteúdo em algo ainda mais desejado. Liberar tudo sem acompanhar é deixar que outros façam essa mediação no lugar dos adultos. E alguém vai fazer isso: pode ser um influenciador, um amigo, um algoritmo ou uma empresa cujo objetivo principal é vender mais cópias.



Quando GTA VI for lançado, provavelmente vai quebrar recordes. Vai ocupar jornais, redes sociais, canais de vídeogame e vai ser o assunto da vez. E vamos perguntar, mais uma vez, o que esse tipo de conteúdo pode fazer com crianças e adolescentes. É uma pergunta importante, mas não podemos esquecê-la quando a repercussão passar.

Rafael Baptista de Melo é psicólogo e terapeuta comportamental