Rafael Baptista de Melo - Divulgação

Rafael Baptista de MeloDivulgação

Publicado 15/10/2026 15:38

Recentemente, alguns times de futebol receberam propostas milionárias para estampar em suas camisas a marca de uma plataforma de anúncios de acompanhantes. O assunto já gerou uma resposta no Congresso Nacional. Nesta quarta-feira (14), a Comissão do Esporte da Câmara dos Deputados aprovou o projeto de lei que proíbe marcas de conteúdo adulto e serviços de acompanhantes em toda a publicidade esportiva. O parecer do relator, deputado Luiz Lima (Novo-RJ), cita expressamente o caso do Corinthians para justificar que a medida protege crianças do acesso precoce à pornografia.



Mas o episódio levanta uma questão importante: toda marca deveria poder ocupar qualquer espaço?



Futebol não é um ambiente exclusivamente adulto. Crianças assistem aos jogos, vestem a camisa do time, acompanham jogadores e aprendem cedo a reconhecer as marcas que fazem parte daquele universo.



Na minha prática clínica, futebol é uma das formas mais comuns de construção de vínculo com crianças e adolescentes. Quando não é por meio de jogos ou animes, muitas vezes é falando do time ou do jogador preferido. Sempre me causou estranheza atender adolescentes usando camisetas estampadas com marcas de bets. Agora, tenho dificuldade até de imaginar os mesmos adolescentes entrando no consultório com a marca de um site de acompanhantes na camiseta.



Patrocínio não é apenas uma empresa pagando para ocupar um pedaço de tecido. A marca passa a aparecer junto do ídolo, do gol comemorado, da camisa que a criança veste e do clube com o qual ela constrói uma relação afetiva.



E criança é curiosa. Ela pode olhar para aquele nome e pensar: “o que é isso na camiseta do meu time?”. Depois, pesquisar.



Foi exatamente esse caminho que eu fiz. Ao entrar no site para fazer um teste, aparece um aviso informando que se trata de conteúdo adulto e perguntando se o usuário tem mais de 18 anos. Mas essa barreira depende apenas de um clique. Não é difícil imaginar uma criança simplesmente clicando em “concordo” sem compreender exatamente o que está fazendo.



A página inicial não apresenta conteúdo pornográfico explícito. Mas, a partir dali, precisei de apenas um clique para chegar a conteúdo sexualmente explícito.



Uma coisa é um serviço adulto existir. Outra é ele ser incorporado a um dos ambientes mais presentes na infância brasileira.



Publicidade trabalha com repetição, reconhecimento e associação. Se uma criança vê determinada marca na camisa do time durante meses, ela passa a reconhecer aquele nome. Isso não significa que ver um logotipo fará uma criança procurar imediatamente por um serviço de acompanhantes. Mas também seria estranho afirmar que essa exposição não produz efeito algum. Se não produzisse valor de marca, nenhuma empresa pagaria milhões por ela.



Já vimos algo parecido com as bets, que ocuparam camisas, placas, transmissões e perfis de clubes até se tornarem parte da paisagem do futebol. E pior: da minha clínica, nos últimos meses, atendi alguns adolescentes com comportamentos de jogo patológico.



Um clube não vende apenas espaço publicitário. Ele empresta para uma empresa parte de algo muito mais poderoso: sua identidade, seus ídolos e a relação afetiva construída com milhões de torcedores. No caso das crianças, essa relação começa cedo.



Existem marcas destinadas a adultos. Isso, por si só, não é um problema. O problema começa quando a comunicação dessas marcas passa a ocupar espaços que fazem parte da infância. O futebol é um deles.

Rafael Baptista de Melo é psicólogo e terapeuta comportamental