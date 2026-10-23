Hugo Carvalho é advogado e mestre em Administração Pública - Divulgação

Hugo Carvalho é advogado e mestre em Administração PúblicaDivulgação

Publicado 23/10/2026 11:35

tempo do cidadão precisa orientar o tempo do governo. Quem espera uma cirurgia, uma oportunidade de emprego ou apoio para seu filho vive necessidades que exigem respostas concretas. Fazer essas respostas chegarem é o grande teste da gestão pública.

O Rio de Janeiro pode avançar mesmo em um cenário fiscal adverso. Isso exige discernimento para escolher prioridades, aproveitar melhor as estruturas existentes e organizar a administração em torno de resultados. Cada recurso aplicado precisa contribuir para melhorar os serviços e ampliar as oportunidades.

O funcionamento do Estado depende de uma engrenagem que precisa ser compreendida por quem dirige. Uma decisão mobiliza pessoas, processos, contratos, sistemas e diferentes instituições. Um hospital pode estar construído e ainda depender de equipamentos, profissionais e serviços de apoio para receber pacientes. Coordenar essas condições é o que transforma investimento em atendimento.

A capacidade de executar começa pela tradução da vontade política em trabalho organizado. A prioridade definida pela liderança precisa chegar às equipes com objetivo, responsável, prazo e condições de realização. Cabe à alta gestão acompanhar esse percurso, resolver conflitos e tomar as decisões que permitem avançar.

Nesse processo, servidores de carreira e profissionais comissionados têm contribuições que precisam se complementar. Os primeiros preservam conhecimento técnico, experiência e memória institucional. Os comissionados podem aproximar as prioridades da liderança política da condução administrativa. Quando essas capacidades trabalham juntas, o governo ganha direção, consistência e velocidade.

Essa integração depende de liderança. Equipes se mobilizam quando compreendem o propósito do trabalho, encontram coerência nas decisões e percebem que sua contribuição é reconhecida. Metas precisam vir acompanhadas de orientação, condições de trabalho e espaço para apresentar soluções. A cobrança ganha legitimidade quando o dirigente também assume sua parte na remoção dos obstáculos.

Minha experiência em direção, planejamento, logística e controle reforçou uma convicção. Conhecer a máquina pública significa entender suas dependências e saber reunir as pessoas capazes de fazê-la avançar. Muitas dificuldades exigem coordenação entre áreas que, isoladamente, não conseguem resolver o problema inteiro.

Em tempos de restrição fiscal, essa competência se torna ainda mais importante. Planejar contratações, reduzir desperdícios, evitar sobreposições e acompanhar a qualidade dos serviços permite aproveitar melhor os recursos disponíveis. Economias sustentáveis exigem conhecer as consequências de cada escolha. Uma redução de despesa que comprometa a manutenção de um equipamento pode gerar uma interrupção e um custo maior adiante.

A mesma atenção deve orientar a modernização administrativa. Tecnologia precisa simplificar procedimentos e oferecer informações confiáveis para decidir. A integração entre secretarias deve facilitar o atendimento. A cooperação com municípios precisa ajudar projetos a sair do papel. Cada mudança deve ser avaliada pelo benefício que produz.

A segurança jurídica sustenta esse esforço. Áreas técnicas, jurídicas e de controle devem participar da construção das soluções, identificando riscos e caminhos viáveis. Decisões fundamentadas e responsabilidades claras dão confiança às equipes e continuidade à execução.

O novo ciclo do Rio pode transformar vontade política em uma força capaz de mobilizar toda a administração. Para isso, será necessário unir experiência e renovação, reconhecer os servidores e acompanhar os compromissos até sua realização. É assim que um governo conquista confiança, inclusive diante das dificuldades. Cada entrega demonstra que o Estado soube reunir suas pessoas, fazer escolhas e transformar os recursos públicos em uma vida melhor para a população.

*Hugo Carvalho é Advogado, Mestre em Administração Pública pela EBAPE/FGV, especialista em Direito Público, Compliance e Gestão.