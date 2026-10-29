Ana Tereza Basilio é presidente da Ordem dos Advogados do Brasil do Rio de Janeiro - Flávia Freitas/ OAB-RJ/ Divulgação

Ana Tereza Basilio é presidente da Ordem dos Advogados do Brasil do Rio de Janeiro Flávia Freitas/ OAB-RJ/ Divulgação

Publicado 29/10/2026 12:30

Em um país no qual o aumento de despesas e corte de excessos frequentemente parece inevitável, reduzir custos sem comprometer serviços ainda é um desafio para instituições públicas e entidades representativas. A eficiência administrativa, tão presente nos discursos, precisa ser demonstrada na prática, e isso exige escolhas, revisão de prioridades e coragem para romper com estruturas que já não se justificam. Essa responsabilidade ganha ainda mais importância no Rio de Janeiro, estado que enfrenta severos desafios econômicos e sociais e necessita de exemplos concretos de modernização e compromisso com o interesse coletivo.

Pela sua dimensão e pelo papel que exerce na defesa de direitos e da cidadania, a Ordem dos Advogados do Brasil, em sua seccional do Rio de Janeiro, tem o dever de estar na linha de frente desse movimento. Os resultados ajudam a dimensionar o impacto das decisões. Uma dívida bancária crônica, que em 2025 alcançava R$ 28,5 milhões e comprometia a capacidade financeira da instituição, está em processo de quitação integral até dezembro, já com R$ 20 milhões pagos. A otimização da gestão permitiu, inclusive, a redução acumulada de 20% na anuidade cobrada à classe — cujo valor caiu de R$ 1.193,83 em 2025 para R$ 985 em 2026, e os já anunciados R$ 955 em 2027.



Para transformar essa diretriz em realidade, implementamos uma rigorosa política de austeridade e responsabilidade orçamentária. A reforma administrativa consistiu na adequação do quadro funcional, com a redução de 40% dos colaboradores, readequação salarial aos patamares de mercado, revisão ampla de todos os contratos de prestação de serviços, restrição de despesas de viagens e deslocamentos e a eliminação de privilégios, como, por exemplo, o corte de carros e motoristas para a diretoria — medidas que, somadas, geraram uma economia anual de cerca de R$ 48 milhões.



O mesmo princípio orientou a modernização tecnológica da infraestrutura de atendimento, a digitalização de procedimentos administrativos e disciplinares e a regularização financeira de milhares de inscritos. Em meio aos ajustes, mantivemos a capacitação como prioridade, somando quase 20 mil novas matrículas nos cursos da Escola Superior da Advocacia (ESA) e ampliação do projeto de Mentoria Jurídica.



Procuramos estender a gestão para além do aspecto orçamentário, dando foco também na saúde integral da classe: passamos a oferecer assistência via telemedicina em parceria com a Clude Saúde e, por meio da Wellhub e TotalPass, o acesso facilitado a academias e serviços de bem-estar. Por meio de uma parceria com a Fecomercio, conseguimos ainda a realização de 3,8 mil exames preventivos e de mamografia gratuitos para mulheres de todo o estado, advogadas ou não.



A demonstração de que é possível sanear contas, cortar privilégios e devolver valor real a quem financia uma instituição não é apenas um compromisso corporativo, mas uma contribuição ao debate público fluminense e nacional.

Em um estado que busca caminhos para superação de crises históricas, a gestão otimizada das entidades civis e órgão públicos precisa servir de evidência de que a eficiência é, acima de tudo, uma escolha viável e possível. Recorra-se à sabedoria trivial de que não se pode gastar mais do que arrecada.



*Ana Tereza Basilio é presidente da Ordem dos Advogados do Brasil do Rio de Janeiro (OAB-RJ)