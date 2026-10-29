Ana Tereza Basilio é presidente da Ordem dos Advogados do Brasil do Rio de Janeiro Flávia Freitas/ OAB-RJ/ Divulgação
Para transformar essa diretriz em realidade, implementamos uma rigorosa política de austeridade e responsabilidade orçamentária. A reforma administrativa consistiu na adequação do quadro funcional, com a redução de 40% dos colaboradores, readequação salarial aos patamares de mercado, revisão ampla de todos os contratos de prestação de serviços, restrição de despesas de viagens e deslocamentos e a eliminação de privilégios, como, por exemplo, o corte de carros e motoristas para a diretoria — medidas que, somadas, geraram uma economia anual de cerca de R$ 48 milhões.
O mesmo princípio orientou a modernização tecnológica da infraestrutura de atendimento, a digitalização de procedimentos administrativos e disciplinares e a regularização financeira de milhares de inscritos. Em meio aos ajustes, mantivemos a capacitação como prioridade, somando quase 20 mil novas matrículas nos cursos da Escola Superior da Advocacia (ESA) e ampliação do projeto de Mentoria Jurídica.
Procuramos estender a gestão para além do aspecto orçamentário, dando foco também na saúde integral da classe: passamos a oferecer assistência via telemedicina em parceria com a Clude Saúde e, por meio da Wellhub e TotalPass, o acesso facilitado a academias e serviços de bem-estar. Por meio de uma parceria com a Fecomercio, conseguimos ainda a realização de 3,8 mil exames preventivos e de mamografia gratuitos para mulheres de todo o estado, advogadas ou não.
A demonstração de que é possível sanear contas, cortar privilégios e devolver valor real a quem financia uma instituição não é apenas um compromisso corporativo, mas uma contribuição ao debate público fluminense e nacional.
*Ana Tereza Basilio é presidente da Ordem dos Advogados do Brasil do Rio de Janeiro (OAB-RJ)