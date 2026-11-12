Antônio Geraldo da Silva é presidente da Associação Brasileira de Psiquiatria - Arquivo pesoal

Antônio Geraldo da Silva é presidente da Associação Brasileira de Psiquiatria Arquivo pesoal

Publicado 12/11/2026 15:37

Quem fica também precisa ser visto. Depois de uma morte por suicídio, há pessoas que continuam trabalhando, cuidando dos filhos e cumprindo compromissos, enquanto tentam compreender como se continua uma vida que também mudou naquele instante. Não perderam a própria vida, mas podem ter perdido referências, planos e uma parte da história que imaginavam ainda viver ao lado de alguém.

Esse é um luto povoado por perguntas sem resposta: “Como eu não percebi?”, “E se eu tivesse feito alguma coisa?”. O passado passa a ser revisitado à procura de sinais, e a culpa pode ocupar o lugar daquilo que dificilmente será explicado. É nesse momento que quem ficou também precisa ser cuidado.

Em 2025, dados preliminares do Ministério da Saúde registraram 16.470 suicídios, enquanto o Sistema Nacional de Informações de Segurança Pública contabilizou 16.533. São cerca de 45 mortes por dia, uma a cada 32 minutos. A dimensão pode ser ainda maior diante de ocorrências classificadas como acidentes ou eventos de intenção indeterminada.

A campanha Setembro Amarelo® mobilizou a sociedade para a prevenção do suicídio, e falar de pós-venção é compreender que essa prevenção não termina quando uma morte acontece. Ela precisa alcançar também aqueles que permanecem. Um estudo brasileiro publicado em 2025, com dados de mais de 100 milhões de pessoas, mostrou que moradores de um domicílio onde ocorreu um suicídio apresentaram risco 4,42 vezes maior de morrer pela mesma causa. Quase metade dessas mortes acontece nos primeiros dois anos após a perda.

Cada número, portanto, alcança muito mais gente do que aquela que morreu. Ficam pais, filhos, irmãos, companheiros, amigos e colegas. Pós-venção é cuidar dos atingidos pela perda, reconhecer vulnerabilidades, identificar quem também pode estar em risco e oferecer assistência.

E “quem fica” pode ser uma expressão maior do que imaginamos. Quando morre uma personalidade pública, ficam também os fãs. Pessoas que nunca conviveram com aquele artista, atleta, escritor ou comunicador, mas encontraram nele uma referência. O vínculo é diferente daquele vivido pela família, mas seu impacto emocional pode ser real.

Por isso, a maneira como uma morte por suicídio é comunicada também integra a prevenção. Imprensa e redes sociais devem evitar divulgação de método, imagens e mensagens de despedida, além de explicações simplistas, culpabilização ou romantização. Uma notícia pode alcançar milhões de pessoas, inclusive algumas cuja vulnerabilidade ninguém conhece. Comunicar com responsabilidade também é prevenir.

A pós-venção exige atenção especial a quem apresenta doença mental, tentativa anterior ou pensamentos de morte. Diante de risco iminente, a pessoa não deve permanecer sozinha e precisa receber atendimento médico de urgência.

Não podemos recuperar a conversa que não aconteceu nem responder a todas as perguntas que ficaram. Podemos impedir que uma morte deixe outras vidas entregues ao abandono. Ficam familiares, amigos e, algumas vezes, milhares que jamais tocaram aquela mão, mas foram tocados por aquela existência. É também sobre eles que o Setembro Amarelo® precisou falar. Porque pós-venção é fazer o cuidado chegar até onde a ausência chegou. E compreender que cuidar de quem fica também é prevenir.

Antônio Geraldo da Silva é presidente da Associação Brasileira de Psiquiatria