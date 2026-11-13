Secretário Marcio Santos - Divulgação

Secretário Marcio SantosDivulgação

Publicado 13/11/2026 23:11

O Rio de Janeiro é uma cidade construída por mãos negras. Essa história está no samba, no porto, nos terreiros, nas ruas da Pequena África e em cada bairro da Zona Oeste. Reconhecê-la é um dever. Transformá-la em política pública permanente é a escolha que a Prefeitura do Rio fez nos últimos anos, e que se renova a cada novembro.

A partir de 16 de novembro, a cidade recebe a Semana da Consciência Negra, com programação na Praça Tiradentes, no Parque Realengo, em Vila Aliança e em Santa Cruz. Cultura, valorização da estética negra, empreendedorismo e gastronomia ancestral ocupam o espaço público para lembrar que a memória da população negra não cabe em uma data. Ela precisa estar no cotidiano da cidade e nas decisões de quem a administra.



“A Semana da Consciência Negra não é só uma data no calendário. É o momento de a cidade olhar para quem construiu o Rio e garantir que essa história seja contada, celebrada e respeitada nas praças, nas escolas e nas políticas públicas.”



Esse caminho não começou agora. Em 2022, o município assinou o convênio com 23 cidades para criar a Rede de Cidades Antirracistas. Dessa articulação nasceu o Pacto de Combate ao Racismo e Promoção da Igualdade Racial, com diretrizes de inclusão e cooperação entre municípios para enfrentar desigualdades que atravessam gerações. No ano seguinte, o Rio assumiu a presidência da Rede Global de Cidades Antirracistas, fórum que reúne governos locais das Américas para trocar experiências e construir indicadores comuns. A cidade passou a ser referência fora do país e assumiu, com isso, a responsabilidade de dar o exemplo dentro de casa.

Foi o que aconteceu em novembro de 2023, quando o Decreto Rio nº 53.516 incluiu oficialmente o Novembro Negro Rio no calendário de eventos da cidade, com obrigações permanentes para os órgãos municipais. Em 2025, com o Decreto Rio nº 57.249, a Prefeitura instituiu a Política Antirracista na Gestão de Pessoas do Poder Executivo, com critérios mais justos nos processos seletivos, mais representatividade negra em cargos de decisão e formação contínua dos servidores. Uma administração que pretende combater o racismo na cidade precisa começar olhando para si mesma.

Em 2026, esse compromisso ganha novos endereços e novos rostos. As obras do Centro Cultural Rio-Áfricas, na Zona Portuária, reforçam a Pequena África como território de identidade e resistência. Os Promotores da Igualdade Racial, jovens preparados para atuar como educadores em espaços públicos, levam às ruas a



campanha Rio Cidade Antirracista, que lembra a cada carioca e a cada visitante que discriminação racial é crime e que a denúncia pode ser feita pelo 1746. E, na abertura da Semana da Consciência Negra, a cidade lança o Plano Municipal pela Primeira Infância Antirracista, em parceria com o UNICEF. O enfrentamento ao racismo começa pelas crianças: hoje, 54,4% das crianças cariocas de 0 a 6 anos são pretas ou pardas.



“Racismo não é opinião, não é brincadeira e não ficou no passado. É crime. Com o Rio Cidade Antirracista, a cidade deixa claro que não vai tolerar a discriminação e que quem sofre racismo não está sozinho.”



Nada disso substitui o trabalho de quem sempre esteve na linha de frente. O movimento negro, os conselhos, os coletivos, as escolas de samba e os terreiros abriram esse caminho muito antes de ele virar decreto. O papel do poder público é ouvir, garantir que as conquistas não dependam de boa vontade e transformar compromisso em estrutura.

O Rio ainda tem muito a avançar, e sabe disso. Mas já escolheu um lado. A Prefeitura seguirá trabalhando para que ser negro nesta cidade signifique ter acesso, oportunidade e respeito, em novembro e em todos os outros meses do ano.

Marcio Santos é secretário municipal de Direitos Humanos e Igualdade Racial do Rio de Janeiro