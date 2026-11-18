Elias Jabbour é deputado federal eleito (PCdoB-RJ) - Divulgação/ Arquivo pessoal

Elias Jabbour é deputado federal eleito (PCdoB-RJ)Divulgação/ Arquivo pessoal

Publicado 18/11/2026 10:37 | Atualizado 18/11/2026 10:38

As vitórias são concretas. A Lei de Cotas mudou a cara da universidade pública e foi renovada em 2023, agora com os quilombolas. Em 2025, a reserva de vagas nos concursos federais subiu de 20% para 30%. A injúria racial passou a ser punida como racismo. Filhos de trabalhadores negros chegaram às salas de medicina, engenharia e direito, espaços que por séculos lhes foram negados.

Mas os números mostram o tamanho do que falta. Pretos e pardos são 55,5% da população, segundo o Censo 2022. Ainda assim, brancos ganham em média 66% a mais no trabalho, aponta o IBGE. E o Atlas da Violência 2026, do Ipea e do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, revela que 77% das vítimas de homicídio em 2024 eram negras: 32.820 vidas em um só ano. Não é acaso. É estrutura. E estrutura se desmonta com política de Estado.

É o que propõe a PEC 27/2024, a PEC da Reparação. Ela cria o Fundo Nacional de Reparação Econômica e de Promoção da Igualdade Racial, para promover a inclusão social e econômica, a igualdade de oportunidades e o combate ao racismo estrutural. O fundo terá recursos por 20 anos, com aporte mínimo de R$ 20 bilhões garantido no Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT), além de dotações da União, doações internacionais e indenizações de empresas que lucraram com a escravidão. Quem enriqueceu com o trabalho escravo deve pagar parte da conta.

O dinheiro vai para educação, saúde, segurança pública, cultura, habitação, emprego, renda e empreendedorismo. Um país que desperdiça o talento de mais da metade do seu povo se condena ao atraso. Cada jovem negro na universidade, cada pequeno negócio com crédito, cada família com casa digna é mercado interno, produtividade e riqueza nacional.

As cotas provam que política pública funciona. Entre 2013 e 2024, mais de 1,4 milhão de estudantes entraram nas instituições federais pela reserva de vagas, segundo o Censo da Educação Superior do Inep. E os cotistas se formam mais: 49% concluem a graduação, contra 42% dos demais. Quem dizia que as cotas iam rebaixar a universidade perdeu o debate. A reparação segue a mesma lógica, agora em escala: recursos garantidos por duas décadas, protegidos dos cortes de ocasião.

Há quem diga que não há dinheiro. São os mesmos que acham normal o setor público pagar R$ 1,2 trilhão em juros em doze meses, segundo o Banco Central. O R$ 1 bilhão anual do fundo não chega a um milésimo dessa conta. Dinheiro existe.

A PEC já passou pela CCJ e pela comissão especial, com relatoria do camarada Orlando Silva, e está pronta para o plenário. Tomo posse em 1º de fevereiro. Minha primeira tarefa será somar forças com a Bancada Negra para que a PEC seja votada e aprovada o quanto antes.

* Elias Jabbour é deputado federal eleito (PCdoB-RJ).