Publicado 22/11/2026 00:02

Como é a morte de um artista? Como é a morte?No dia que antecedeu sua morte, Claudete cantou, Claudete contou histórias, Claudete riu a vida feliz.



Acordou no dia anterior e não sabia que seria o último dia. Ninguém sabe. Estava pulsando a alegria de lançar seu primeiro disco inteiro com canções inéditas. Deu entrevistas. Fez poses para fotografias. Lembrou uma vida plena.



Como é a vida de um artista? Como é a vida?Claudete cantou por mais de 80 anos. Interpretou composições que significam histórias de sentimentos. Cantou explicando por que veio, mesmo sabendo que veio para se despedir.



"Ah, eu vim aqui, amor, só para me despedir, e as últimas palavras desse nosso amor, você vai ter que ouvir."



Quando ela entrou, um dia, em minha casa, junto com o ator Marcio Louzada, ela cantou essa canção feita por Roberto e Erasmo para ela. E cantou outras. E contou a vida. As dificuldades dos inícios. Os medos na solidão do existir. O existir exige coragem e exige beleza.



A vida de um artista é a vida de um distribuidor de belezas. Que trincheira encantada é a vida! Suas palavras tinham o poder de amansar, de suavizar os encontros. E, então, eu escrevi uma peça para os dois, costurando cenas da vida com as canções de amor, até porque cenas da vida sem canções de amor nada valem.



Foi lindo ver a pequena grande cantora no palco e o seu sorriso de gratidão. O nome da peça? "Amor". Apenas "amor".



A vida de um artista é a vida de quem ama. Mesmo sabendo que o amor é um risco. E dói. E silencia alguns dias para fazer despertar outros. A arte é um risco, também.



Claudete não sabia que ia morrer naquele dia, embora soubesse da morte. A morte dos dias sabemos todos os dias e é, por isso, que ela tinha fome de viver cada dia.



No balançar das horas, fazemos escolhas. E nos entregamos a elas. Escolhemos amigos. Escolhemos as mãos que nos fazem companhia. Escolhemos os palcos para representar o papel digno do existir.



No ano passado, ela celebrou 90 anos. Sem perceber, dizia ela, "Foi tudo tão rápido".



No velório, o dizer bonito dos amigos. As lágrimas não eram de dor. Eram de uma triste felicidade. Sim, elas podem conviver. Triste pela ausência dela do jeito que conhecemos. E feliz pelas canções que ficaram. Pela vida que se transforma.



Como é a morte de um artista? É um soprar de uma vela e um acender de uma luz que é inapagável.



Como é a vida de um artista? A tal vela se consumindo generosamente em cada ação humana. Desde que bela, senão não é a vida de um artista.



Eu fico pensando nas últimas palavras de Claudete antes de partir. No cansaço bom de um dia a mais dedicado à arte. Na esperança de prosseguir cantando.



Cantar a eternidade dormindo é um presente. Um artista é um ser que sonha. Então, ela sonhou antes de partir. O sonho é o motor da vida.



Como Claudete, todos nós sabemos que viemos aqui, mesmo sabendo que viemos para nos despedir. Que seja a nossa vida uma longa e linda despedida. E que sejamos capazes de deixar saudade. E cantos de encantamento. Em cada canto em que nossa vela for chama de iluminar. Até se eternizar...

