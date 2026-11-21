Isa Colli - escritora e jornalista - Divulgação/ Arquivo pessoal

Isa Colli - escritora e jornalistaDivulgação/ Arquivo pessoal

Publicado 21/11/2026 11:40 | Atualizado 21/11/2026 11:41

A violência contra a mulher não começa nem termina com a agressão física. Muitas vezes, ela se manifesta em palavras, ameaças, humilhações e tentativas de controle. E, cada vez mais, encontra nas telas dos celulares e computadores um território para se espalhar. O ambiente digital , que deveria aproximar pessoas e ampliar liberdades, também se tornou espaço de medo e sofrimento para milhões de brasileiras.

Os números são alarmantes. Segundo o Ministério das Mulheres, as denúncias de violência digital registradas pelo Ligue 180 cresceram 36,5%, passando de 4.575 em todo o ano de 2025 para 6.245 apenas nos dez primeiros meses de 2026. Por trás das estatísticas existem histórias interrompidas, mulheres silenciadas e meninas que aprendem cedo demais o significado da crueldade. A violência pode assumir diferentes formas: perseguição virtual, chantagem, exposição de imagens íntimas, invasão de contas e até montagens sexualizadas produzidas por inteligência artificial.

É impossível não se indignar. Em um país onde o feminicídio continua fazendo vítimas, causa perplexidade que ainda existam pessoas, inclusive mulheres com representação política, dispostas a minimizar agressões ou relativizar a gravidade dessa realidade. Negar a violência não faz com que ela desapareça. Apenas contribui para perpetuá-la.

Neste 25 de novembro, Dia Internacional pela Eliminação da Violência contra as Mulheres, uma mobilização nacional propõe ocupar as redes sociais com mensagens de conscientização sobre a violência digital. A iniciativa é necessária, mas não podemos permitir que a indignação dure apenas um dia.

É preciso olhar também para dentro de casa. O que nossos filhos consomem na internet? Como se relacionam com meninas e mulheres? Que comportamentos reproduzem nos grupos de mensagens? E, principalmente, que exemplos recebem dos adultos?

O guia Conectadas e Seguras, voltado a famílias e responsáveis, chama atenção para a importância do diálogo, da confiança e da orientação sobre os riscos digitais. Proteger não significa simplesmente vigiar. Significa construir relações em que crianças e adolescentes se sintam seguros para pedir ajuda.

Como jornalista e pedagoga, continuo acreditando profundamente no poder transformador da Educação. Paulo Freire nos ensinou que a Educação transforma pessoas, e pessoas transformam o mundo. É justamente isso que precisamos. Meninos devem aprender, desde cedo, que respeito não é concessão. Que o corpo, a imagem e a liberdade de uma menina não lhes pertencem. E que compartilhar uma humilhação também é participar da violência.

A resposta precisa ser coletiva. Envolve famílias, escolas, plataformas digitais, poder público e, necessariamente, os homens. Exige prevenção, acolhimento às vítimas, investigação, punição dos agressores e serviços públicos fortalecidos. O Ligue 180 funciona 24 horas para orientação e denúncias. Em emergências, o número é 190.

Que o 25 de novembro não seja apenas uma data de manifestações nas redes. Que seja um compromisso permanente. Nenhuma mulher deveria precisar escolher entre sua liberdade e sua segurança... nem nas ruas, nem dentro de casa, nem diante de uma tela.

* Isa Colli é jornalista e escritora.