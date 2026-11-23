Cláudia Drummond - Arquivo pessoal

Cláudia DrummondArquivo pessoal

Publicado 23/11/2026 16:29

Por que falar sobre o acidente vascular cerebral (AVC) em jovens já que este quadro é historicamente associado ao envelhecimento? A resposta para isso é que a cada 2 minutos uma pessoa sofre um AVC no mundo e segundo a Rede Brasil AVC atualmente 18% dos casos ocorrem na população entre 18 e 45 anos.



Observa-se um crescimento significativo (30%) em pessoas com menos de 50 anos, entre os anos de 2008 e 2024. Embora o AVC em jovens possa ocorrer por fatores clínicos como arritmias, trombofilia, forame oval patente ou mal formação arteriovenosa, também em jovens, o AVC pode ocorrer pelos fatores clássicos já conhecidos: hipertensão, diabetes, sedentarismo, tabagismo ou abuso de álcool, sendo todos estes fatores modificáveis que evitariam até 90% dos casos de AVC. É extremamente importante que se aumente a divulgação e a conscientização da população sobre a prevenção do AVC, a necessidade de atendimento imediato aos primeiros sinais e as possíveis sequelas.



Por puro desconhecimento, muitas vezes a hipótese de AVC em pessoa jovem não é nem considerada mesmo na ocorrência de sinais clássicos como a fraqueza de um lado do corpo, a dificuldade para falar e/ou assimetria na face. Consequentemente, o tempo ótimo para a primeira intervenção, em até 4 ou 5 horas do evento, não acontece, e essa perda de tempo pode definir sequelas.

Quando se fala em sequelas, precisamos lembrar que estamos falando de um grupo de pessoas econômica e socialmente ativa, que fica afastada do trabalho, do estudo, do lazer e, usualmente sofre com importante impacto na funcionalidade. As consequências de um AVC podem ocorrer na mobilidade, com dependência para a locomoção; na linguagem (afasia), com dificuldades para falar, compreender, ler, escrever e até mesmo fazer gestos; na deglutição (disfagia) e também nos aspectos emocionais, interacionais e nas relações afetivas. Todos estes fatores têm grande repercussão para toda a família. A neurorreabilitação pós AVC realizada com a fonoaudiologia, fisioterapia, neuropsicologia, terapia ocupacional, traz inúmeras chances de retomada da funcionalidade a estes pacientes. O tratamento individualizado, imediato e intensivo deve ser entendido como política pública de saúde. Todo paciente deveria ter a oportunidade de iniciar seu tratamento após receber alta do hospital sem perder “ a melhor janela de reabilitação”.

Cláudia Drummond é professora associada do Departamento de Fonoaudiologia- Faculdade de Medicina da UFRJ