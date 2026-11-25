Carlos Egert é jurista, historiador, jornalista e bacharel em Relações Internacionais. - Acervo pessoal

Carlos Egert é jurista, historiador, jornalista e bacharel em Relações Internacionais.Acervo pessoal

Publicado 25/11/2026 07:00

Há cidades que envelhecem. O Rio de Janeiro, desconfio, começou a esquecer. Perdeu primeiro alguns nomes, depois certas vozes, por fim os acontecimentos miúdos que jamais mereceram inscrição em bronze. Conservou as montanhas, o mar e a impertinência do sol. É uma desgraça peculiar perder a memória e conservar intacta a beleza.



Outro dia passei por uma rua que conhecia desde menino. Onde havia uma papelaria, encontrei uma farmácia; onde um velho consertava relógios, uma vitrine prometia economizar tempo. Sumira também o banco em que dois senhores discutiam futebol e política com idêntica incompetência. Não sei quem desapareceu primeiro, os homens ou o banco. A rua não pareceu dar pela falta.



Na Cinelândia, o Odeon ainda guarda alguma coisa do bulício das sessões antigas. Na Avenida Rio Branco, já não existe o Café Nice, onde compositores faziam das mesas uma repartição da inspiração, sem expediente nem salário. Imagino um sambista à procura do parceiro, um jornalista esperando notícia, um sujeito sem vintém à espera de café. A posteridade encontrou-os sentados e chamou àquilo uma época.



Na Casa Villarino, Lúcio Rangel apresentou Tom Jobim a Vinicius de Moraes, em 1956. Os copos permaneceram sobre a mesa, indiferentes às canções por nascer. A casa fechou; as canções ficaram. Nem sempre a posteridade conserva o lugar onde recebeu seus presentes.



Na Lapa, velha senhora de reputação discutível, a madrugada acolheu músicos, prostitutas, poetas e malandros. Noel Rosa, Ismael Silva, Aracy de Almeida, Madame Satã: cada qual deixou ali sua marca. Na Mem de Sá, houve noites com mais horas do que o relógio consentia. O carioca tinha o talento de transformar a desgraça em anedota antes que ela terminasse. Talvez coragem, talvez imprudência. Nos botequins, ambas atendiam pelo mesmo nome.



Na Praça Onze, o esquecimento foi menos inocente. Ali, Tia Ciata e tantas mulheres negras fizeram da música, da fé e da hospitalidade formas de permanência. A abertura da Presidente Vargas levou ruas e casas onde o samba encontrara abrigo. A cidade que aprendia a cantar também aprendia a expulsar. Parte de sua beleza nasceu das mãos que depois fingiu desconhecer.



Houve ainda as gafieiras, a Estudantina, o Beco das Garrafas. Imagino um cavalheiro reunindo coragem durante três músicas para convidar uma moça. Talvez ela aceitasse por simpatia, talvez estivesse igualmente cansada de esperar. Quantos amores começaram assim? Quantos terminaram numa dança que ninguém soube reconhecer como despedida?



Mas são os desaparecimentos pequenos que mais me doem. O garçom que reconhecia o freguês pelo modo de abrir a porta; o barbeiro da Tijuca que envelhecia com seus clientes; a senhora de Laranjeiras que sabia quem faltava à mesa. Não entraram nos arquivos. Eram, no entanto, a memória viva dos outros.



A vida tem essa indelicadeza: não interrompe o expediente para que sintamos saudade. Fecham-se cinemas, morrem músicos, mudam moradores, e o ônibus continua atrasado. O sol nasce sobre a Guanabara com sua pontualidade insolente. Descobri que se pode perder a cidade natal sem sair dela. Basta viver até que desapareçam as pessoas capazes de nos reconhecer.



Não peço que o Rio volte a ser o que foi. Seria obrigar os vivos a morar nas lembranças dos mortos, esquecendo as violências de um passado que tampouco foi inocente. Peço somente que o progresso não trate a memória como entulho, sobretudo a dos humildes, que quase nunca deixam placas nas fachadas.



Voltei à rua quando escurecia. A farmácia acendera as luzes; duas crianças corriam, alguém chamava da janela para o jantar. Por um instante, pareceu-me que a rua se lembrava. Depois compreendi: aquelas pessoas não habitavam as ruínas da minha infância. Construíam a sua. E senti ternura por uma cidade que, mesmo esquecendo, ainda aprendia novos nomes.



Ao anoitecer, o Rio acende suas luzes. Conserva o velho costume dos botequins: antes de fechar a porta, olha uma última vez para a rua.



É possível que a memória seja apenas isso: a delicadeza de ainda esperar por quem não virá.

Carlos Egert é jurista, historiador, jornalista e bacharel em Relações Internacionais