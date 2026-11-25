General Pazuello é deputado federal pelo PL do Rio - Kayo Magalhães / Câmara dos Deputados

General Pazuello é deputado federal pelo PL do RioKayo Magalhães / Câmara dos Deputados

Publicado 25/11/2026 07:00

A discussão sobre a redução da maioridade penal no Brasil atravessa décadas de impasses institucionais e anseios populares. De um lado, a sociedade cobra respostas enérgicas para a criminalidade violenta, desumana e perversa; de outro, o Congresso Nacional e o Poder Executivo se movimentam em um tabuleiro onde o tempo legislativo , muitas vezes, serve mais aos interesses de blindagem política do que à urgência das ruas.

A demanda da sociedade que sangra por mudanças na responsabilização penal de menores infratores não surge do vazio. Ela é alimentada cotidianamente por índices alarmantes de criminalidade, sensação crônica de impunidade e pela constatação de que o modelo atual de proteção integral, regulado pelo Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), falhou em sua vertente ressocializadora quando confrontado com crimes de extrema violência: há jovens que sequestram, matam, traficam e trocam tiros com a lei como se a vida fosse um videogame!

Para o cidadão comum, o argumento de que o adolescente é exclusivamente uma "vítima da sociedade" soa como um acréscimo de dor às famílias que perdem entes queridos para a violência urbana.

Nesse cenário, emerge o dever intransferível do parlamentar: ouvir a voz da sociedade!

O mandato legislativo não é um cheque em branco para o distanciamento da realidade social, mas sim a caixa de ressonância dos anseios populares. Ignorar o clamor por segurança sob o pretexto de um purismo ideológico é romper com o pacto representativo. O debate sobre a maioridade penal precisa ser enfrentado no Parlamento de forma transparente, sem o medo de pautar temas complexos que desafiam o status quo.

Contudo, o que se observa na prática é um cenário de inércia e obstrução.

É evidente a atuação de manobras articuladas pelo governo federal e por alas governistas para atrasar, diluir e engavetar o processo de tramitação das propostas de emenda constitucional (PEC) sobre o tema.

Por meio de obstruções regimentais, discursos protelatórios e o uso de comissões aliadas para travar o debate, o Planalto busca blindar-se do custo político da medida, preferindo o silêncio estratégico à coragem de enfrentar um debate que polariza a nação.

Atrasar o processo legislativo é uma forma sutil, porém violenta, de negar à população o direito de ver seus representantes votarem abertamente sobre o assunto.

Apesar da urgência da pauta penal, o debate não pode se esgotar no encarceramento precoce. Combater o crime exige ir à raiz do problema, o que demanda uma profunda reformulação das políticas públicas de base.

O tráfico de drogas e as facções narco-criminosas continuam aliciando crianças e adolescentes em situação de extrema vulnerabilidade social, utilizando-os como escudos justamente porque a legislação atual impõe medidas socioeducativas de menor potencial ofensivo.

A repressão sem prevenção é enxugar gelo, assim como a assistência social sem rigor legal é ineficácia pura!

Em síntese, a maioridade penal no Brasil não pode continuar sendo refém de manobras governamentais que paralisam o país por medo do debate democrático. Ouvir a sociedade é o primeiro passo para resgatar a credibilidade das instituições, mas o avanço só será legítimo e duradouro se unir a firmeza na aplicação da lei ao compromisso intransigível com o combate às causas estruturais da violência que destroem gerações inteiras, infelizmente.

A grande maioria da sociedade brasileira (entre 80% e 92% da população, dependendo do levantamento) é favorável à redução da maioridade penal de 18 para 16 anos.

Os números das pesquisas de opinião mais recentes (divulgadas entre outubro e novembro de 2026) revelam um consenso bastante amplo.

Quaest (nov/2026): 92% sim, 7% não.

Real Time Big Data (out/2026): 90%, sim, 7% não.

Datafolha (out/2026): 80% sim, 18% não.

Portanto, a verdadeira solução passa por garantir educação de qualidade em tempo integral, saneamento básico, oportunidades reais de emprego para os jovens e, paralelamente, responsabilizar de forma severa aqueles que cometem crimes hediondos, independentemente da idade.

*General Pazuello é deputado federal pelo PL-RJ.