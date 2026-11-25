Roberto Barbosa é jornalista, ex-secretário de Comunicação Social de Campos dos Goytacazes e atualmente é CEO do grupo VIU - Arquivo pessoal

Roberto Barbosa é jornalista, ex-secretário de Comunicação Social de Campos dos Goytacazes e atualmente é CEO do grupo VIUArquivo pessoal

Publicado 25/11/2026 19:45 | Atualizado 25/11/2026 19:46



Campos dos Goytacazes, no Norte Fluminense, encontra-se diante de uma oportunidade histórica para retomar sua vocação industrial . Depois dos ciclos da cana-de-açúcar e do petróleo, o município poderá inaugurar uma nova etapa de desenvolvimento econômico a partir do Porto do Açu.

Instalado em São João da Barra, o maior complexo portuário privado da América Latina oferece oportunidades que ultrapassam os limites territoriais daquele município. Nesse contexto, Campos reúne condições para abrigar indústrias, centros logísticos e empresas fornecedoras de bens e serviços.



É nessa direção que trabalha o prefeito Frederico Paes, ao defender a criação de uma Zona Especial de Negócios na Baixada Campista, próxima aos acessos do porto.



Paes traz da iniciativa privada uma experiência que merece atenção. Um dos idealizadores da Coagro, participou da recuperação da atividade sucroalcooleira regional, com a retomada da Usina São José e, posteriormente, da produção na Usina Sapucaia.



A história econômica de Campos, entretanto, oferece importantes lições. O município já abrigou dezenas de usinas de açúcar e álcool. Contudo, a insuficiência de investimentos em pesquisa agrícola, irrigação e renovação dos canaviais contribuiu para o declínio do setor.



Posteriormente, a indústria petrolífera devolveu dinamismo à economia regional. Agora, diante do avanço da produção no pré-sal e das perspectivas de exploração na Margem Equatorial, torna-se necessário reduzir a dependência econômica dos royalties.



A implantação da ferrovia EF-118, o Anel Ferroviário do Sudeste, amplia as perspectivas. O projeto prevê aproximadamente 571 quilômetros entre Santa Leopoldina, no Espírito Santo, e Nova Iguaçu, passando pelo Porto do Açu.



Embora o trecho até Nova Iguaçu ainda dependa de decisão do governo federal, a futura integração ferroviária poderá conferir uma nova dimensão à economia regional.



Entretanto, a proximidade com um grande porto não garante, por si só, desenvolvimento econômico. Pesquisa dos professores Hevilmar Carneiro Rangel, Rosélia Piquet e Richard de Castro identificou vínculos comerciais ainda frágeis entre empresas do Açu e fornecedores locais.



Por isso, a Zona Especial de Negócios precisa ir além da disponibilidade de terrenos e da concessão de incentivos fiscais. É indispensável investir em infraestrutura, qualificação profissional, segurança jurídica e integração com universidades e centros de pesquisa.



Além disso, a iniciativa exige planejamento ambiental, transparência na aplicação dos recursos públicos e cooperação entre Campos e São João da Barra.



A proposta de Frederico Paes merece, portanto, um debate que ultrapasse os limites da política partidária e dos mandatos municipais.



Campos perdeu parte de seu protagonismo industrial e não pode desperdiçar outra oportunidade histórica. O grande desafio não é simplesmente estar ao lado de um dos mais importantes complexos portuários do país, mas transformar essa vantagem geográfica em riqueza, emprego e desenvolvimento permanente.



O Porto do Açu já é uma realidade. Cabe a Campos transformar essa realidade em futuro.



*Roberto Barbosa é jornalista, ex-secretário de Comunicação Social de Campos dos Goytacazes e atualmente é CEO do grupo VIU!