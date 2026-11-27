Luiz Fernando Passeado, Jornalista - Arquivo pessoal

Luiz Fernando Passeado, Jornalista Arquivo pessoal

Publicado 27/11/2026 15:43

No Brasil, a escolha de um ministro frequentemente vira uma disputa de arquibancadas. Antes de conhecermos suas propostas, já se levantam aplausos e vaias. O nome anunciado passa a representar, para muitos, a continuação da eleição. Nesse ambiente, a avaliação da competência corre o risco de ceder lugar à fidelidade política

Ainda impregnado pelas manifestações eleitorais, o debate público parece exigir adesão imediata: a favor ou contra. Há pouco espaço para observar, ponderar e rever posições. Mas a administração pública precisa servir também a quem votou diferente, porque suas decisões alcançam brasileiros de direita, esquerda e centro.



Discordar de uma indicação é democrático. Questionar preparo, trajetória, propostas e possíveis conflitos de interesses faz parte da fiscalização cidadã. O problema começa quando a crítica antecede qualquer análise e se transforma em sentença definitiva. Ninguém deveria receber aprovação automática, tampouco uma condenação determinada exclusivamente pelo grupo que o indicou.

A escolha de Luiz Carlos Trabuco para o Ministério da Fazenda traz essa reflexão para o centro da conversa. Sua origem no setor bancário desperta avaliações distintas. Se viesse da indústria ou do comércio, poderia enfrentar resistências de representantes dos bancos. A hipótese mostra que interesses setoriais podem influenciar o debate. O critério decisivo deve ser sua capacidade de trabalhar pelo conjunto da população.

Precisamos dar tempo ao escolhido para apresentar sua equipe, organizar prioridades e executar suas propostas. Esse tempo deve vir acompanhado de metas claras, transparência e prestação de contas. A cobrança começa no primeiro dia; os resultados, porém, precisam ser avaliados conforme os prazos e as condições de cada medida. Isso exige paciência para acompanhar a execução e firmeza para cobrar explicações sobre decisões e desvios.

Na economia, interessa saber como as decisões afetam o emprego, o crédito, os preços e a renda das famílias. Uma trajetória profissional pode oferecer experiência, mas não garante acertos. Também não autoriza presumir fracasso antes que o trabalho comece.

A responsabilidade alcança governo, oposição, imprensa e sociedade. Precisamos reconhecer medidas positivas mesmo quando partem de adversários e apontar erros mesmo quando surgem entre aliados. A coerência está em preservar o interesse público como referência, inclusive quando os fatos contrariam nossas preferências.

O Brasil precisa sair da arena de gladiadores e construir um plenário de observação, debate e cobrança. Acompanhar com serenidade não significa abrir mão da crítica. Significa dar ao trabalho a oportunidade de produzir evidências e aos cidadãos condições de julgar com responsabilidade.



*Luiz Fernando Passeado é jornalista.