Diego Quaquá - Divulgação/ Arquivo pessoal

Diego QuaquáDivulgação/ Arquivo pessoal

Publicado 27/11/2026 16:51

Saímos de uma eleição difícil. Na qual a direita se impôs na câmara e no senado. Mas tivemos uma vitória do povo brasileiro e do projeto popular que se iniciou com Lula em 2002. O projeto que tirou milhões de pessoas da miséria e tirou o Brasil do mapa da fome. O projeto que permitiu que milhares de pessoas ascendem socialmente e que se criasse no nosso país uma nova classe C. O projeto que possibilitou que o filho da empregada, do pedreiro, do povo se tornasse engenheiro, médico, advogado e muito mais. Esse projeto precisa de renovação . A esquerda precisa apontar as novas necessidades do povo brasileiro e colocá-las no centro do debate político.

O momento político brasileiro exige maturidade, responsabilidade e capacidade de pensar para além dos próximos quatro anos. Precisamos construir a unidade das esquerdas, tanto no Congresso Nacional quanto na sociedade, fortalecendo a governabilidade do presidente Lula e enfrentando o avanço da extrema-direita e do autoritarismo. Enquanto alguns setores da política privilegiam a radicalização, o enfrentamento permanente e a polarização, nós precisamos priorizar as necessidades concretas do povo brasileiro, a capacidade de diálogo e a construção de soluções.

Precisamos de uma frente ampla jovem e presente nas redes, constituindo uma "Bancada da Nova Esquerda" na Câmara Federal e a constituição de uma frente ampla nacional, ampliando o diálogo com o centro, a centro-direita e os setores da direita democrática dispostos a conversar e construir soluções para o país. Não podemos confundir adversários ideológicos com inimigos da democracia. É possível pensar diferente e trabalhar juntos pelo Brasil.

Vejo na chegada de uma nova geração de parlamentares uma oportunidade de renovação da política brasileira. Essa geração tem a possibilidade de construir novas relações políticas, superar antigas disputas e estabelecer uma conexão mais direta com a sociedade, conciliando a inovação na comunicação, o compromisso com seus eleitores e a responsabilidade da atuação parlamentar.

Como deputado federal eleito pelo Rio de Janeiro e presidente estadual do PT, quero contribuir não apenas com os desafios imediatos do governo Lula, mas também com a construção do futuro da política brasileira. Precisamos superar a cultura da polarização permanente, reconstruir o sentimento de pertencimento e unidade nacional e formular um projeto de desenvolvimento para os próximos 20 ou 30 anos.

Por isso, defendo a construção de uma bancada de esquerda, juntando PT, PSOL, PCdoB, PV, REDE, PDT, PSB, PSD e outros partidos que quiserem participar. É hora de deixarmos nossas diferenças de lado e priorizarmos as pautas em comum para apontar o futuro do Brasil e a melhoria da vida do povo.

* Diego Quaquá é deputado federal eleito pelo Rio de Janeiro e presidente estadual do PT-RJ.