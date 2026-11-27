Jéssica Pinha, pediatra, especialista em nutrição infantil pela Umiversidade de Boston - Arquivo pessoal

Jéssica Pinha, pediatra, especialista em nutrição infantil pela Umiversidade de BostonArquivo pessoal

Publicado 27/11/2026 22:35

O mundo enfrenta um problema de saúde que se manifesta cada vez mais cedo: 188 milhões de crianças e adolescentes de 5 a 19 anos vivem com obesidade, segundo relatório divulgado pelo Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef) em 2025. No Brasil, o cenário também preocupa. Dados divulgados pela Sociedade Brasileira de Pediatria apontam que aproximadamente uma em cada três crianças de 5 a 9 anos está acima do peso. São números que revelam um desafio que vai muito além da balança. Estamos falando da saúde de uma geração inteira e de hábitos que começam a ser construídos ainda nos primeiros anos de vida.



O problema também aparece nos serviços de saúde. Em 2024, cerca de 30% das crianças de 5 a 9 anos acompanhadas pelo Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional (Sisvan) apresentavam excesso de peso. Por trás dessas estatísticas estão famílias que enfrentam diariamente o desafio de oferecer uma alimentação saudável em meio à correria, à publicidade de produtos industrializados e à presença cada vez maior dos ultraprocessados na rotina alimentar.



Mas existe uma pergunta que precisamos fazer: como ensinar uma criança a comer bem se os adultos da casa não dão o exemplo?



A alimentação infantil começa muito antes da primeira colherada. Começa nas escolhas feitas no supermercado, no preparo das refeições e, principalmente, naquilo que os pais colocam no próprio prato. As crianças aprendem observando. Quando os adultos comem frutas, verduras, legumes, arroz e feijão, os pequenos têm mais oportunidades de conhecer e aceitar esses alimentos. Por outro lado, uma rotina marcada por refrigerantes, biscoitos recheados e refeições diante das telas pode dificultar o desenvolvimento de hábitos saudáveis.



É por isso que sempre reforço uma orientação simples às famílias: “Desembale menos e descasque mais!” Trocar produtos ultraprocessados por alimentos *in natura* ou minimamente processados, sempre que possível, é um passo importante para melhorar a alimentação de toda a família. E isso não significa necessariamente gastar mais ou preparar receitas complicadas. O tradicional arroz com feijão, acompanhado de legumes e de uma fruta de sobremesa, pode ser uma excelente escolha. Muitas vezes, a comida simples, feita em casa, oferece exatamente o que a criança precisa.



A Sociedade Brasileira de Pediatria orienta que a introdução alimentar comece por volta dos seis meses, com alimentos variados e adequados ao desenvolvimento da criança. A recomendação é evitar açúcar e ultraprocessados nos primeiros dois anos de vida. Mas não basta escolher os alimentos certos. Comer em família, conversar à mesa, deixar o celular de lado e respeitar os sinais de fome e saciedade também fazem diferença.



Outro cuidado importante é não transformar a alimentação em uma disputa. Obrigar a criança a limpar o prato, usar doces como recompensa ou comparar seu consumo alimentar com o de outras crianças pode prejudicar sua relação com a comida. E é preciso paciência. Nem sempre uma criança aceita um alimento na primeira tentativa. Oferecê-lo novamente, em diferentes preparações, sem pressão ou recompensas, ajuda a construir uma relação positiva com a alimentação.



Também precisamos compreender que o excesso de peso infantil não tem uma causa única. Fatores genéticos, ambientais, sociais, comportamentais e econômicos influenciam a saúde das crianças. Por isso, a

Por Dra. Jéssica Pinha, pediatra, especialista em nutrição infantil pela Universidade de Boston